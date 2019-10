Digitale Autoschlüssel: Mit dem Handy soll das Auto geöffnet werden

Seit ein paar Jahren lassen sich Fahrzeuge bereits per Handy öffnen. Dazu muss jedoch eine App auf dem Smartphone aktiviert werden. "Künftig öffnen Smartphones Autos automatisch und das Handy bleibt in der Tasche", sagt Lambros Dalakuras, Produktmanager bei Bosch. Die ersten Serienfahrzeuge mit dieser Technik kommen voraussichtlich 2020 in China auf den Markt, in Europa 2022. Die Systeme funktionieren nur bei Neufahrzeugen und lassen sich nicht nachrüsten.

Daneben lassen sich in virtuellen Schlüsseln auch personalisierte Informationen hinterlegen. Das Auto kann dann automatisch die gewünschte Sitzeinstellung vornehmen, die Lieblingsmusik anwählen und die Temperatur einstellen. Die Schlüssel lassen sich mit Freunden und Bekannten digital teilen oder bestimmten Orten zuordnen. Sie könnten dann Autos für Paketdienste freischalten oder für Fahranfänger die Geschwindigkeit und Musiklautstärke drosseln.

Allerdings muss präzise lokalisiert werden, wenn etwa sowohl Fahrer als auch Beifahrer im Besitz eines digitalen Schlüssels sind. Jedenfalls sind die neuen Systeme laut Dalakuras sicherer als bisherige Schließsysteme: "Denn auch, wenn ein Smartphone gestohlen werden sollte, lässt sich der virtuelle Schlüssel fürs Auto sofort sperren."

Digitaler Autoschlüssel: In allen Autos durchsetzen

Carsten Reinkemeyer, Leiter der Sicherheitsforschung des Allianz Zentrum für Technik (AZT) in München, geht davon aus, dass sich der elektronische Schlüssel im Smartphone im Auto in den nächsten Jahren in allen Klassen durchsetzen wird. Kern der neuen Technik ist ein Server-Backend, auf dem die Daten der Schlüssel und die Zugriffsprotokolle hinterlegt sind und über die der Fahrzeughalter seine Schlüssel verwalten kann.

Das Smartphone muss nur bei der Registrierung und beim Implementieren des Schlüssels online sein. Für die eigentliche Funktion reicht es, wenn das Handy genug Strom hat. Eine Netz- oder Internetverbindung, wie es sie in Tiefgaragen oft nicht gibt, ist nach den Anforderungen des AZT nicht notwendig.