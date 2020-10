Wie die Modewelt unterliegt auch die Hochzeitswelt immer neuen Trends. In den letzten Jahren hat man bei Hochzeiten immer mehr Wert auf Individualität und Nachhaltigkeit gelegt. Und so wird es auch 2021 wieder sein.

Das Brautkleid

Wer im nächsten Jahr heiraten möchte, sollte sich schon jetzt auf die Suche nach dem richtigen Brautkleid machen. Bis man das tatsächlich im Kleiderschrank hängen hat, können nämlich gut und gerne mehrere Monate vergehen, lange Lieferzeiten und etwaige Änderungen sollten in jedem Fall eingeplant werden.

Früher war das Brautkleid ein Kleid für einen Tag, nach dem Hochzeitstermin verkam es nicht selten zum schönen Staubfänger im Kleiderschrank. Mittlerweile geht der Trend in eine andere Richtung: Viele Frauen wollen ihr Kleid auch nach der Hochzeit wieder ausführen, etwa als schönes weißes Sommerkleid oder eingefärbt für ähnlich schicke Feste. Dementsprechend werden jetzt auch vergleichsweise schlichte Outfits geshoppt, die sich nach dem großen Tag ganz einfach weiter verwerten lassen, beispielsweise hübsche, taillenhohe Röcke mit einem Spitzentop oder auch Jumpsuits. Die Trend-Kleider für 2021 sind demnach insgesamt leichter und auch alltagstauglicher als die übliche Brautmode.

Neben schlichten, hochgeschlossenen Brautkleidern sind auch Modelle angesagt, in denen die Braut viel Haut zeigt. Diese Kleider haben oftmals sehr tiefe Ausschnitte an Rücken und Dekolleté oder setzen transparente Akzente mit Cut-outs. Das sind bewusst gesetzte Löcher in der Kleidung. Häufig werden diese mit durchsichtigem Tüll hinterlegt oder aber mit Stickereien verziert. Bei Letzterem spricht man auch von Tattoo-Spitze, weil die Spitzen-Verzierung auf dem transparenten Unterstoff den Effekt hat, als wäre sie direkt auf die Haut gemalt und nicht etwa auf Stoff aufgenäht.

Die Ringe

Auch bei den Trauringen wird immer mehr auf Ethik und Nachhaltigkeit geachtet. So ist es eine besondere Ehre, ein Erbstück, etwa den alten Ehering der Großmutter, neu verarbeiten lassen und somit als Symbol der eigenen Ehe weiterzutragen.

Beim Neukauf sind filigrane, schmale Ringe und Memoireringe weiterhin sehr an gesagt.

Die Deko

Natürliche Erdtöne gehören schon länger zu den Farbtrends bei Hochzeiten. Besonders gut bringt man solche Farben in das Hochzeitskonzept mit Trockenblumen wie Pampasgras oder Schilf ein. Neben Eukalyptus, Sukkulenten und Dahlien gehören nun konservierte oder getrocknete Blumen und Gräser zu den neuen Trendpflanzen bei der Hochzeitsdeko - ob in einer Mischung mit frischen Schnittblumen und Eukalyptus oder komplett aus Trockenblumen.

Fine Art Weddings sind ein neu aufkommender Hochzeitsstil. Mit der Rückbesinnung auf dezente, edle Hochzeitsdeko und feine Details ist diese Stilrichtung das elegante Pendant zum rustikalen Boho oder Vintage Stil. Häufige Elemente einer Fine Art Hochzeit sind minimalistische Hochzeitskarten mit feiner Kalligraphie und hochwertigem Baumwollpapier, Chiffon-Tischläufer, Acryl-Schilder, zarte Blumendeko in kleinen Vasen, dezente Nudetöne sowie pastellige Farben. Dazu gehören zum Beispiel die beliebten Trendfarben "Blush" oder "Dusty Blue".

Grün ist ein weiterer Trend, der in der Zukunft noch mehr zu sehen sein wird. Gartenhochzeiten und Innenräume, die wie Gärten aussehen, werden an der Spitze dieses Trends stehen, und Paare können den Trend "Greenery" in alles integrieren, von dem Dekor bis hin zum Brautstrauß.

Die Torte

Colorblocking heißt der neueste Trend: in Kombination mit Weiß die perfekte Mischung aus Powerfarben und reduziertem Design. Spannend wird das komplett weiße Sweet Table Konzept durch die unterschiedlichen Texturen der Sweets, die da sind Kokosnuss-Donuts, ein Petalcake, Joghurt-Savarin, saftiger Gugelhupf und eine schlichte zweistöckige Hochzeitstorte.

Pia Nowak