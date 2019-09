Die kuriosesten Produkte bei Amazon: Das sind die lustigsten Angebote

Bei Amazon darf es auch schon mal kurios sein

Als Online-Versandhandel besticht Amazon vor allem durch kurze Lieferzeiten und große Auswahl. Die Webseite hat jedoch weit mehr zu bieten als USB-Kabel und Alltagsgegenstände. Auch einige der kuriosesten Produkte, die man kaufen kann, finden sich bei Amazon.*

• Waschmaschinen Impressionen: Der Hersteller des 72 Minütigen Meisterwerks verspricht Entspannung und Abwechslung bestehend aus Impressionen drei verschiedenen Waschmaschinenmodelle

• Einhornfleisch: Sie möchten sich kulinarisch weiterentwickeln? Versuchen Sie es doch einmal mit Einhornfleisch. Bei Öffnung der Dose treffen Sie dabei auf ein zerstückeltes Plüscheinhorn

• TV-Testbilder: Wenn Sie nach der fesselnden Storyline der Waschmaschinen Impressionen nach einem weiteren Filmklassiker suchen, können wir Ihnen die qualitativen TV-Testbilder aus aller Welt empfehlen

Lustige Geschenkideen

Auch Menschen, die schon alles zu haben scheinen, können Sie mit diesen Geschenkideen sicherlich noch überraschen und begeistern.

• Schokoladengehirn: Ersatzgehirn gefällig? Amazon bietet Ihnen ein Notfallgehirn aus Schokolade an. Eine nette Idee, um einen guten Freund zu necken. • Kamm für Glatzköpfe: Wenn Sie Ihrem glatzköpfigen Verwandten oder Bekannten einen Spaß bereiten möchten, eignet sich der Kamm für Glatzköpfige ganz besonders

• Nichts: Sie haben keine Idee was Sie schenken können? Greifen Sie doch zu diesem Verkaufsschlager. Hier bekommen Sie genau, wofür sie bezahlt haben: Nichts. Der Hersteller schickt Ihnen eine leere Verpackung

• Federhammer: Grundsätzlich unterscheidet sich der Federhammer nur geringfügig von einem klassichen Hammer. Einzig die Funktionsweise ist durch die eingebaute Feder anstelle eines Griffes etwa eingeschränkt

"Praktische" Alltagshelfer

Spätestens nach diesen Alltagshelfern können Sie sich sicher sein, dass es nichts gibt, was es nicht gibt.

• Bacon Kalender: Ihren Wunsch nach einem mit Bildern von Bacon gefüllten Kalender wird Amzon nur allzu gerne gerecht

• Kaffeebecher im Toiletten-Design: Zu Ihrer Stimmung an einem besonders nervtötenden Arbeitstag passt die Toiletten Tasse

• Bananen-Schneider: Wenn Sie mundgerechte Bananenstückchen wollen, ohne sich die Finger schmutzig machen zu müssen, sollten Sie sich den Bananenteiler von Fackelmann zulegen

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.