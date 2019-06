Die besten Ventilatoren für Zuhause und im Büro: Abkühlung an heißen Tagen

Was den Urlauber freut, führt im Büro oder in der Wohnung oft zur Verzweiflung: Wenn es mal wieder so richtig heiß ist und die Hitze sich in den vier Wänden staut, kann frischer Wind helfen. Ein Ventilator mit einer Leistung von 50 Watt verbraucht fünfmal weniger Strom als eine mobile Klimaanlage. Letztere kann innerhalb eines Sommers mehr als 100 Euro Stromkosten verursachen. Deshalb stellen wir Ihnen günstige und gute Ventilatoren vor.

1. Turmventilatoren

Wer über genug Platz verfügt, kann in einen Turmventilator investieren. Unser ausgewähltes Modell ist 75 Zentimeter hoch, hat drei Laufgeschwindigkeiten und ist dabei noch preiswert.

Das Modell von Dyson hingegen ist wohl das ultimative Luxusgerät und hat einen entsprechenden Preis. Der Ventilator ohne Rotor verfügt über die "Air Multiplier Technologie" und lässt sich mit einer Fernbedienung steuern.

2. Tischventilatoren

Die "Windmaschine" ist deutlich kleiner und handlicher als ein Turmventilator. Der Metall-Ventilator von AEG verfügt über drei Laufgeschwindigkeiten und ist im Neigungswinkel verstellbar.

Auch die Windmaschine von Honeywell ist preiswert und bei Amazon gut bewertet. Das Gerät wird als kraftvoller und geräuscharmer Turbo-Ventilator beschrieben.

3. Standventilatoren

Für kühle und frische Luft kann auch ein Standventilator sorgen. Durch eine verstellbare vertikale Neigung verteilt der Ventilator die Luft gleichmäßig in mehrere Raumbereiche. Er verfügt über drei Stufen und ist zudem preiswert.

4. USB-Ventilatoren

Noch billiger und handlicher sind Tischventilatoren, die sogar über einen USB-Anschluss laufen. Auch diese haben einen verstellbaren Neigungswinkel und ein sehr leises Betriebsgeräusch. Damit sind die Mini-Ventilatoren die optimalen Begleiter fürs Büro.

