Die 10 besten Filme der 80er-Jahre: Das sind die Favoriten unserer Leser

Neben Mode und Musik prägten auch Filme die 80er-Jahre mit spannenden und emotionalen Geschichten. Einige von ihnen gelten heute als Klassiker und genießen Kultstatus. Wir haben unsere Leser gefragt, welche Film der 80er ihr Favorit ist!

80er-Jahre: Das sind die Lieblingsfilme unserer Leser

Während die erste Plätze der Film-Favoriten aus den 1980ern durchaus von uns so erwartet wurden, finden sich auf den weiteren Plätzen durchaus einige Klassiker, die wir nicht auf dem Schirm hatten. Wir haben uns fest vorgenommen, diese Geheimtipps demnächst wieder einmal sichten zu wollen. Zum Beispiel den 10. Platz der Liste der besten 80er-Filme der inFranken.de-Nutzer:

Platz 10: Labyrinth aus dem Jahr 1986 mit David Bowie

Eintauchen in eine abenteuerliche Fantasiewelt - darum geht es bei Labyrinth (deutscher Titel: Die Reise ins Labyrinth). Denn dorthin verschwindet die 15-jährige Sarah, um ihren ignoranten und strengen Eltern zu entfliehen. Als sie auf ihren kleinen Bruder aufpassen muss und dieser nicht aufhört zu quengeln, wünscht sie sich eine Horde Kobolde, die den kleinen Toby mitnehmen sollen. Was dann geschieht, hätte Sarah niemals gedacht.

Trotz finanziellen Misserfolgs erreichte der Film Kultstatus, nicht zuletzt aufgrund der Besetzung des exzentrischen Sängers David Bowie (verstorben im Jahr 2016) als Koboldkönig.

Platz 9: Scarface aus dem Jahr 1983 mit Al Pacino

Tony Montana schafft es von Kuba nach Amerika einzuwandern und startet dort seine Verbrecherlaufbahn als Laufbursche des Drogenbarons Frank Lopez. Montana strebt nach mehr und schlägt sich mit Brutalität an die Spitze als mächtigster Drogenbaron von Miamis Kokain-Imperium, was seinem Mentor gar nicht gefällt.

Als Al Pacino den Film Narbengesicht von Howard Hawks aus dem Jahr 1932 sah, kam ihm die Idee eines Remakes. Oliver Stone, der selbst mit einer Kokain-Sucht zu kämpfen hatte, wurde für das Drehbuch beauftragt. Während der Dreharbeiten verletzte sich Al Pacino am erhitzten Lauf eines Gewehrs und musste aufgrund starker Verbrennungen zwei Wochen pausieren.

Platz 8: E.T. aus dem Jahr 1982 mit Drew Barrymore

Außerirdische landen auf der Erde, müssen aber aufgrund von FBI-Agenten und NASA-Mitarbeitern kurzfristig wieder sehr schnell aufbrechen und vergessen dabei einen ihrer Artgenossen. Dieses außerirdische Wesen findet Unterschlupf bei einer Mutter mit ihren drei Kindern Elliott, Michael und Gertie. Elliott freundet sich mit dem kleinen Außerirdischen an und tauft ihn E.T.. Zusammen erleben sie viele Abenteuer, bis E.T. Heimweh bekommt und die Kinder ihm dabei helfen zu seiner Familie zurückzukommen.

Der Film des Regisseurs Steven Spielberg war anfangs viel düsterer geplant, aber er entschied sich dann doch für die familienfreundliche Variante. Für das Gesicht von E.T. ließen sich die Maskenbildner von Albert Einstein, Carl Sandburg und einem Mops inspirieren.

Platz 7: Over the Top aus dem Jahr 1987 mit Sylvester Stallone

Der Trucker Lincoln Hawk soll sich nach dem Tod seiner Ex-Frau um seinen Sohn kümmern, der erst von einer elitären Militärakademie zurückkommt und für seinen Vater anfänglich nur Verachtung und Vorwürfe übrig hat. Mit der Zeit gelingt es Hawk zu seinem Sohn vorzudringen und ihn sogar für seinen Sport des professionellen Armdrückens zu begeistern. Allerdings kommt ihnen während der gemeinsamen Zeit der Ex-Schwiegervater in die Quere.

Im Jahr 1988 gewann der Film den Young Artist Award. Für die Kategorie Schlechtester Nebendarsteller und schlechtester Newcomer erhielt David Mendenhall ebenfalls 1988 die Goldene Himbeere.

Platz 6: The Breakfast Club aus dem Jahr 1985 mit Anthony Michael Hall

Fünf amerikanische Schüler mit sehr unterschiedlichen Charakteren müssen an einem Samstagmorgen in ihrer Highschool nachsitzen. Der Lehrer wollte als Strafe, dass die Schüler über sich nachdenken und einen Aufsatz darüberschreiben, aber es kommt ganz anders als geplant. Nach anfänglichen Streitereien freunden sich die fünf Schüler über alle bestehenden Vorurteile und gesellschaftlichen Verpflichtungen hinweg an.

Der Regisseur John Hughes ("Ferris macht blau") war Mentor des berühmten Brat Packs, die eine Generation von Schauspieler waren, welche oft in den 80er-Jahren gemeinsam in Filmen aufgetreten sind. 2009 starb der Regisseur an einem Herzinfarkt.

Platz 5: Top Gun aus dem Jahr 1986 mit Tom Cruise

Der junge Kampfpilot Pete "Maverick" Mitchell soll Kollegen auf einem Patrouillenflug begleiten. Dabei werden sie von zwei feindlichen Kampfflugzeugen verflogt und es kommt zu Komplikationen. Maverick schafft es alle zur Basis zurückzubringen und erhält daraufhin das Angebot, bei der United States Navy Fighter Weapons School, auch "Top Gun" genannt, eine Ausbildung zu absolvieren. Dort erleben die beiden Höhen und Tiefen und Maverick bekommt nach einen Unfall Zweifel, ob die Ausbildung eine richtige Entscheidung war.

Die Popband Berlin wurde für den "Top Gun"-Hit "Take my breath away" mit einem Oscar in der Kategorie Bester Song ausgezeichnet. Im Jahr 2020 soll die Fortsetzung "Top Gun: Maverick" in die Kinos kommen. Wieder mit dabei sind Tom Cruise und Val Kilmer als "Iceman".

Platz 4: Original-Trilogie von Star Wars von 1977 bis 1983

Genau genommen ist Star Wars kein 80er-Jahre-Film. Der erste Teil, Episode IV - Eine neue Hoffnung, stammt nämlich aus dem Jahr 1977. Da die Nachfolger Episode V - Das Imperium schlägt zurück (1980) und Episode VI - Die Rückkehr der Jedi Ritter (1983) aber zu den 80ern gehören, haben wir kurzerhand das Gesamtpaket in die Liste aufgenommen. Die Original-Trilogie der berühmten Star Wars-Reihe spielt in einem fiktiven Universum in einer fernen Vergangenheit, in der ein andauernder Krieg zwischen Gut und Böse herrscht - der hellen und der dunklen Seite der Macht.

Das Gesicht von Mark Hamill sieht in Episode V und VI etwas anders aus als zuvor. Der Grund: Der Luke-Skywalker-Darsteller hatte vor den Dreharbeiten von Das Imperium schlägt zurück einen Autounfall, von dem Narben zurück blieben. Hartnäckig hält sich das Gericht, dass Star Wars-Macher George Lucas die Eismonster-Attacke zu Beginn von Episode V nachträglich ins Drehbuch eingebaut haben soll, um das veränderte Aussehen von Luke zu erklären.

Platz 3: Rambo aus dem Jahr 1982 mit Sylvester Stallone

Rambo kommt als traumatisierter Vietnam-Veteran in seine Heimat zurück. Auch nach sieben Jahren will ihn der Krieg einfach nicht loslassen und streicht rastlos umher, bis er auf ein kleines Dorf stößt names Hope. Dort hofft er endlich seine Ruhe finden zu können. Allerdings wird er dort vom Provinz-Sheriff als vermeintlicher Landstreicher terrorisiert und Rambo sieht sich gezwungen wieder in den (Privat-)Krieg zu ziehen.

Der Film basiert auf den Roman First Blood von David Morrell aus dem Jahr 1972. Für die Rolle des Rambo wurden neben Sylvester Stallone auch Al Pacino und John Travolta erwogen. Die Fortsetzungen Rambo II - Der Auftrag (1985) und Rambo II (1988) wurde ebenfalls große Erfolge. 2008 folgte mit John Rambo ein weiterer Teil. Und die nächste Fortsetzung steht unmittelbar vor der Veröffentlichung: Am 19. September 2019 startet Rambo: Last Blood in den deutschen Kinos, die Titelrolle spielt natürlich wieder der inzwischen 73-jährige Stallone.

Platz 2: Zurück in die Zukunft aus dem Jahr 1985 mit Michael J. Fox

Der Vorstadtteenager Marty McFly findet Trost bei dem exzentrischen Wissenschaftler Doc Brown, der einen Sportwagen in eine Zeitmaschine umgebaut hat. Damit rasen die beiden in die 50er Jahre zurück und verändern damit das komplette Zeitkontinuum. Dabei verliebt sich seine Mutter in ihn und verhindert damit fast seine eigene Geburt.

Der Film gilt heute als einer der erfolgreichsten Komödien aller Zeiten und bildete den Auftakt zu einer Trilogie. Die Fortsetzungen folgten 1989 und 1990.

Platz 1: Dirty Dancing aus dem Jahr 1987 mit Patrick Swayze

Im noch unschuldigen Amerika langweilt sich die 17-jährige Francis Houseman, von allen Baby genannt, im Wellness Resort mit ihren Eltern. Dort lernt sie den Schwerenöter und Tanzlehrer Johnnie Castle kennen und verliebt sich. Zusammen mit ihm trainiert sie für seinen Abschlussball und die beiden kommen sich näher. Bei ihren Tanztrainings und dem immer näherkommenden Auftritt stellen sich immer wieder neue Herausforderungen für die beiden auf.

Die beiden Schauspieler wurden eines der beliebtesten Liebespaare der Filmgeschichte. Dirty Dancing war der erste Film, der die Millionen-Marke verkaufter Videos knackte. Damit hat er sich doch den Platz 1 in unserer Liste verdient!

Natürlich gibt es noch eine Vielzahl weiterer sehr guter Filme aus den 80er Jahren. Die Liste basiert auf den subjektiven Erfahrungen unserer Leser - sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Objektivität.

