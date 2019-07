Der geniale Eis-Trick: Weißwein und Sekt richtig kühlen, ohne zu verwässern

Im Sommer schmeckt ein kaltes Glas Weißwein am besten, und auch Sekt wird als Aperitif oder beim geselligen Beisammensein am Abend gerne konsumiert. Nur kühl muss das Getränk bei der Hitze auf jeden Fall sein! Das Problem: Je höher die Außentemperatur, desto schneller wird der Wein erwärmt. Und wenn er einmal lauwarm ist, schmeckt er nicht mehr sonderlich toll. Man muss Wein und Sekt also kalt halten - aber wie? Ganz Abgebrühte werfen kurzerhand Eiswürfel in ihren Weißwein. Aber wenn die Eiswürfel schmelzen, verwässert das den Wein stark. Je edler das Tröpfchen ist, desto größer der Schmerz.

Weißwein kühlen, ohne zu verwässern

Da Eiswürfel zum Kühlen von Weißwein und Sekt nicht der Weisheit letzter Schluss sein können, muss eine Alternative her: der Eis-Trick. Mit diesem schlauen Lifehack kühlen Sie Ihren Wein, ohne ihn zu verwässern. Der Eis-Trick ist ebenso simpel wie genial. Sobald Sie ihn kennen, werden Sie sich ärgern, dass Sie nicht von selbst darauf gekommen sind. Wie dieser verblüffend einfache und effektive Lifehack funktioniert, erfahren Sie in unserem Video.

Eines vorweg: Es geht hier nicht um Flaschenkühler* oder Kühlmanschetten*, obwohl die natürlich auch ihre Berechtigung haben. Der Eis-Trick ist viel cleverer.

