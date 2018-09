Leipzig vor 2 Stunden

Stress

Depression: Studie zeig, was dabei im Gehirn passiert - Durchbruch bei Ursachenforschung?

322 Millionen Menschen waren 2015 weltweit an Depressionen erkrankt. Bislang ist man in der Forschung im Dunkeln getappt, was die Ursache für Depressionen ist. Eine Studie aus Leipzig bringt neue Erkenntnisse.