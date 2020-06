Das sind sinnvolle und schöne Trauersprüche: 15 Vorschläge

Gerade in Zeiten der sozialen Isolation, des „Social Distancing“ und Zeiten, in denen eine Trauerfeier nur mit maximal fünf Personen abgehalten werden durfte, sind Kondolenzsprüche und Beileidsbekundungen etwas Tröstliches, das man seinen Mitmenschen übermitteln kann. Wir haben 15 Beispiele gesammelt, die als Kondolenzspruch passen könnten.

Sie finden außerdem auf Trauer.inFranken.de zahlreiche Angebote, die Ihnen durch die schwere Zeit helfen können.

Je schöner und voller die Erinnerung,

desto schwerer ist die Trennung.

Aber die Dankbarkeit verwandelt die Qual der Erinnerung in eine stille Freude.

Man trägt das vergangene Schöne nicht wie einen Stachel,

sondern wie ein kostbares Geschenk in sich.

Dietrich Bonhoeffer (Theologe)

Das einzig Wichtige im Leben

sind die Spuren von Liebe,

die wir hinterlassen,

wenn wir weggehen.

Albert Schweitzer (Arzt und Philosoph)

Von guten Mächten wunderbar geborgen

Erwarten wir getrost, was kommen mag.

Gott ist mit uns am Abend und am Morgen

Und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

Dietrich Bonhoeffer (Theologe)

Unser Glaube an Gott bestimmt,

wie wir mit unserem zerbrochenen Träumen fertig werden.

Er gibt uns die Überzeugung,

dass jenseits des zeitlichen Lebens das ewige Leben herrscht.

Martin Luther King (Pastor)

Der Reifen eines Rades wird gehalten von den Speichen,

aber das Leere zwischen ihnen ist das Sinnvolle beim Gebrauch.

Aus nassem Ton formt man Gefäße,

aber das Leere in ihnen ermöglicht das Füllen der Krüge.

Aus Holz zimmert man Türen und Fenster,

aber das Leere in ihnen macht das Haus bewohnbar.

So ist das Sichtbare zwar von Nutzen,

doch das Wesentliche bleibt unsichtbar.

Laozi (Philosoph)

Man muss sich hüten,

in den Erinnerungen zu wühlen,

sich ihnen auszuliefern,

wie man auch ein kostbares Geschenk

nicht immerfort betrachtet,

sondern nur zu besonderen Stunden

und es sonst nur wie einen verborgenen Schatz,

dessen man sich gewiss ist, besitzt;

dann geht eine dauernde Freude und Kraft

von dem Vergangenen aus.

Dietrich Bonhoeffer (Theologe)

Denk Dir ein Bild - weites Meer

ein Segelschiff setzt seine weißen Segel

und gleitet hinaus in die See.

Du siehst wie es kleiner und kleiner wird.

Wo Wasser und Himmel sich treffen, verschwindet es.

Da sagt jemand: "Nun ist es gegangen!"

Ein anderer sagt: "Es kommt!"

Der Tod ist ein Horizont, und ein Horizont ist nichts

anderes als die Grenze unseres Sehens.

Wenn wir um einen Menschen trauern,

freuen sich andere,

die ihn hinter dieser Grenze wiedersehen.

Autor unbekannt

Wenn Dir jemand erzählt,

dass die Seele mit dem Körper zusammen vergeht

und dass das, was einmal tot ist, niemals wiederkommt,

so sage ihm: Die Blume geht zugrunde,

aber der Same bleibt zurück und liegt vor uns,

geheimnisvoll, wie die Ewigkeit des Lebens.

Khalil Gibran (Maler)

Hoffnung

ist nicht die Überzeugung,

dass etwas gut ausgeht,

sondern die Gewissheit,

dass etwas Sinn hat,

egal wie es ausgeht.

Vaclav Havel (Ehemaliger Präsident der Tschechoslowakei)

Was wir ausstrahlen in die Welt,

die Wellen, die von unserem Sein ausgehen,

das ist es, was von uns bleiben wird,

wenn unser Sein längst dahingegangen ist.

Viktor E. Frankl (Neurologe)

Wenn etwas uns fortgenommen wird,

womit wir tief und wunderbar zusammenhängen,

so ist viel von uns selber mit fortgenommen.

Gott aber will, dass wir uns wiederfinden,

reicher um alles Verlorene und vermehrt um

jenen unendlichen Schmerz.

Rainer Maria Rilke (Lyriker)

Alles was schön ist,

bleibt auch schön,

auch wenn es welkt.

Und unsere Liebe bleibt Liebe,

auch wenn wir sterben.

Maxim Gorki (Schriftsteller)

Ich höre auf zu leben,

aber ich habe gelebt;

so leb auch du,

mein Freund, gern und mit Lust,

und scheue den Tod nicht.

Johann Wolfgang von Goethe (Dichter)

Mich lässt der Gedanke an den Tod in völliger Ruhe.

Ist es doch so wie mit der Sonne:

Wir sehen sie am Horizont untergehen,

aber wissen, dass sie "drüben" weiter scheint.

Johann Wolfgang von Goethe (Dichter)

Still, ganz leise,

stehe ich an Deiner Seite,

wo Worte zuviel,

kann nur noch ein Schweigen helfen.

Ich bin für Dich da.



Ich hoffe, Du dann auch einmal für mich.

Denn für jeden, kommt dieser Augenblick.

Für Dich und für mich.

Heike Fischer (Autorin)