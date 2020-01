Darf mein Kollege auf der Arbeit den ganzen Tag Helene Fischer spielen?

Der Kollege spielt Musik, die mir nicht passt - was tun?

Die laute Musik am Nachbararbeitsplatz des Kollegen stehe aber nicht im direkten Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit. Was also tun, wenn der Kollege hartnäckig seine Sammlung von Helene Fischer oder AC/DC rauf und runter hört? Prinzipiell steht ihm das in der Regel zu: Ein generelles Verbot von Musik am Arbeitsplatz darf der Arbeitgeber nicht aussprechen. Das hat das Bundesarbeitsgericht im Jahr 1986 entschieden.

Mitarbeiter können aber trotzdem bedingt dagegen vorgehen. In Betrieben, in denen es einen Betriebsrat gibt, kann das Problem eine Frage der Ordnung des Betriebs sein. Der Betriebsrat darf dann mitbestimmen, inwieweit es zulässig ist, dass Mitarbeiter etwa in der Produktion ihre Musik laufen lassen.