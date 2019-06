Darf der Chef meinen genehmigten Urlaub zurückziehen? Zum Video "Darf der Chef meinen genehmigten Urlaub zurückziehen?"

Der Urlaub war schon fest eingeplant, doch plötzlich heißt es: "Wir haben einen Engpass, Sie müssen doch ins Büro kommen!" Da stellt sich die Frage: Darf ein Arbeitgeber genehmigten Urlaub wieder zurücknehmen?

"Das geht eigentlich nicht", sagt Johannes Schipp, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Gütersloh. Genehmigt ein Arbeitgeber einen Urlaubsantrag, sei das im Normalfall unwiderruflich. Der Arbeitnehmer ist auf der sicheren Seite.

Arbeitgeber muss im Zweifel für Unkosten aufkommen

In Notfällen könnten sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer aber einvernehmlich darauf einigen, dass bereits genehmigter Urlaub doch nicht angetreten wird. "Hatte ein Angestellter aber dann zum Beispiel schon eine Reise geplant und Flüge gebucht, muss der Arbeitgeber im Zweifel dafür aufkommen", erklärt Schipp, der Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht im Deutschen Anwaltverein ist.

Und was ist, wenn der Arbeitgeber Urlaub genehmigt, sich aber die Möglichkeit des Widerrufs vorbehält? Dann können Arbeitnehmer gegen einen erfolgten Widerruf vorgehen - etwa mit einer einstweiligen Verfügung, so der Fachanwalt. Selbst wenn der Arbeitgeber das Recht auf Widerruf des Urlaubs im Arbeitsvertrag festhält, sei diese Klausel rechtlich nicht wirksam.