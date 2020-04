Coronavirus: Wo gibt es noch Hefe und Trockenhefe? So setzen Sie Hefe selber an

Zu Beginn der Corona-Krise war Toilettenpapier das Hamsterprodukt Nummer Eins. Das merkte auch ein Klopapier-Produzent aus der Region. Daraufhin wurde die Produktion hochgefahren. Jetzt da sich die Klopapier-, Nudel- und Mehl-Bestände in den Supermärkten langsam erholen, steht ein neues Produkt auf dem Plan der Hamsterkäufer: Hefe. Und Trockenhefe.

Neben anderen Grundnahrungsmitteln gewinnt Brot offenbar immer mehr an Beliebtheit. In zahlreichen Supermärkten ist die zum Backen benötigte Hefe bereits ausverkauft. Wo Sie jetzt noch Hefe herbekommen, was eigentlich der Unterschied zwischen Frischhefe und Trockenhefe ist und wie Sie Hefe selber Herstellen können, erklären wir Ihnen im Folgenden.

Corona-Krise: "Hefe ist schon jetzt das nächste Klopapier"

Aufgrund der Corona-Krise und ihren Ausgangsbeschränkungen verbringt ein Großteil der deutschen Bevölkerung sehr viel Zeit zuhause. Die Selbstversorgung in Krisenzeiten spielt für viele Menschen eine große Rolle, weswegen Brotbacken im Moment sehr beliebt ist.

"Verbraucher nehmen die aktuelle Situation zum Anlass, um wieder vermehrt selbst zu kochen und zu backen", sagte Markus Weck, Geschäftsführer des Verbandes der "Hersteller kulinarischer Lebensmittel", der Deutschen Presse-Agentur. Dabei kann auf Hefe kaum verzichtet werden.

Falls Sie nun auch Lust bekommen haben, den Backofen anzuschmeißen: Hier finden Sie ein einfaches Rezept für ein klassisches fränkisches Bauernbrot.

Doch wer zurzeit durch die Supermärkte streift, der wird feststellen, dass in zahlreichen Filialen eine wichtige Backzutat komplett ausverkauft ist. "Hefe ist schon jetzt das nächste Klopapier", sagt ein Edeka-Geschäftsführer im Interview mit der Süddeutschen Zeitung.

Hefeversorgung trotz Hamsterkäufen gesichert

Dabei ist nicht nur Frischhefe, sondern vor allem auch Trockenhefe von den Hamsterkäufen betroffen. Trockenhefe findet man mittlerweile so gut wie gar nicht mehr in den Regalen, Frischhefe nur mit viel Glück.

Trotz Hamsterkäufen angesichts der Coronavirus-Krise ist das Angebot von Hefe in Deutschland dem zuständigen Verband zufolge gesichert. Entgegen mancher Befürchtungen sei "die Sorge um die Verfügbarkeit der Backzutat Hefe unbegründet", teilte der "Deutsche Verband der Hefeindustrie" in Bonn mit. Zwar würden Hamsterkäufe zurzeit die Lieferkette belasten: "Die Versorgung mit Hefe für den privaten Haushalt ist jedoch ebenfalls gesichert."

Hefe bei Amazon auf der Bestsellerliste

Auch wenn es komisch anmuten mag, Lebensmittel im Internet zu bestellen: Viele Menschen haben auf den Online-Dienstleister Amazon zurückgegriffen, um noch an Hefe heranzukommen. Dort stehen Hefe-Produkte mittlerweile auf der Bestsellerliste. Dies sind die beliebtesten Produkte rund um die Hefe auf Amazon:

Bestseller Nummer Eins ist die Mr. Brown Trockenhefe*: Hefe aus Deutschland für 11,95 Euro. Mit diesem stolzen Preis bekommen Sie 100 Gramm Trockenhefe, die in Deutschland hergestellt und in Bayern abgefüllt wird. Sie ist frei von tierischen Bestandteilen.

Fortune Bakery Trockenhefe aus Frankreich* für 8,99 Euro: Mit diesem Trockenhefe-Vorteilspack erhalten Sie 500 Gramm Hefe und bekommen ein Lebensmittel ohne Konservierungsstoffe oder tierische Bestandteile. Dazu ist es momentan wegen der Hamsterkäufe in Deutschland wesentlich günstiger als die deutschen Produkte.

Frischhefe vs. Trockenhefe: Was ist der Unterschied?

Hefe kann man sowohl zum Backen von Süßem und Herzhaftem verwenden. Ob Brotteig, Pizzateig oder Kuchenteig: Hefe ist vielseitig einsetzbar. Doch was genau ist Hefe überhaupt? Hefe ist ein Gär- und Treibmittel, das aus Hefepilzen besteht. Hefepilze sind einzellige Pilze, die sich durch Sprossung oder Spaltung vermehren.

Frischhefe besteht aus circa zehn Milliarden Hefezellen und ungefähr 30 Prozent Wasser. Trockenhefe wurde dieses Wasser entzogen. Dennoch bestehen sowohl Frisch- als auch Trockenhefe aus lebenden Zellen. Trockenhefe hat einen großen Vorteil gegenüber der Frischhefe: die Haltbarkeit. Zwar sollten beide Hefearten gekühlt gelagert werden, aber im Gegensatz zur zwölftägigen Haltbarkeit von Frischhefe kann Trockenhefe sogar eingefroren werden, ohne Triebkraft zu verlieren.

Trockenhefe wurde für warme Länder entwickelt. Zwei Packungen Trockenhefe à sieben Gramm entsprechen der gleichen Triebkraft wie ein Würfel Frischhefe. Ein zweiter Vorteil der Trockenhefe ist, dass sie sich aufgrund ihrer Pulverform wesentlich leichter dosieren lässt.

Hefe selber herstellen

Hefe lässt sich übrigens auch ganz leicht zuhause herstellen. Dafür benötigen Sie lediglich Obst, Zucker, Wasser und ein Gefäß:

Obst: Hefepilze sind in der Natur weit verbreitet. Um Ihre eigene Hefe zu züchten, sollten Sie am besten ungeschwefeltes Trockenobst wie Datteln oder Rosinen verwenden. Aber auch aus frischen Apfelstücken lässt sich wilde Hefe gewinnen.

Zucker: Die kleinen Hefe-Organismen benötigen Nahrung. Der Zucker dient hier als Nährboden, damit sie wachsen können.

Lauwarmes Wasser: Sie benötigen auch etwas temperiertes Wasser, um die Hefe anzusetzen. Leitungswasser ist hier völlig ausreichend.

Für das Herstellen von Hefe in einer 700 Milliliter-Flasche benötigen Sie: Vier EL ungeschwefelte Rosinen o. ä., einen TL braunen Zucker, 500 Milliliter lauwarmes Wasser.

So geht's: Füllen Sie alle Zutaten in eine Flasche, verschließen Sie diese und schütteln alles gut durch. Lagern Sie das Hefewasser nun an einem warmen, schattigen Platz bei 25 - 30 Grad Celsius (zum Beispiel auf dem Fensterbrett über der Heizung). Das Hefewasser muss zwischen drei und acht Tagen gelagert werden, wobei die Flasche jeden Tag morgens und abends gut durchgeschüttelt und anschließend kurz geöffnet werden muss, um überschüssige Gase zu entlassen.

In den ersten Tagen bilden sich Bläschen an der Wasseroberfläche. Sobald sich keine neuen Bläschen bilden, ist die Hefe fertig. Sie sollte zwar vergoren sein, nicht aber muffig oder unangenehm riechen. Achtung: Manchmal kommt es vor, dass sich Schimmel oder Schlieren bilden. In diesem Fall müssen Sie das Hefewasser entsorgen und neu beginnen.

Anwendung: Die wilde Hefe bleibt flüssig und ihre Anwendung funktioniert etwas anders, als bei Trocken- und Frischhefe. Es ist aber sehr einfach: Bei dem Rezept müssen Sie lediglich die Wassermenge durch Hefewasser ersetzen und keine extra Hefe mehr zuführen. Also anstatt 300 Milliliter Wasser und einem Hefewürfel fügen Sie lediglich 300 Milliliter Hefewasser hinzu. Bei der flüssigen Hefe muss Ihr Teig etwas länger gehen, da die Triebkraft immer unterschiedlich ausfällt.

aa/dpa/mfr

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.