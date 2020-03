Coronavirus: Wie Sie jetzt am besten Zeit totschlagen können - Tipps aus der Redaktion

Die Kinder können nicht in die Schule, das Konzert am Abend ist abgesagt und auch der Bundesliga-Lieblingsclub darf nicht spielen: Keine Frage, das Coronavirus verändert unser soziales Leben.

Und wenn dann auch noch Bundeskanzlerin Angela Merkel der Bevölkerung rät, wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus wo immer möglich auf Sozialkontakte zu verzichten, dann sind wir nicht mehr weit entfernt vom Lagerkoller.

Was Sie zu Hause alles unternehmen können - Tipps aus der inFranken.de -Redaktion

Damit Ihnen das nicht passiert und Ihnen zu Hause nicht langweilig wird, hat die inFranken.de-Redaktion die Köpfe zusammengesteckt - also nicht wörtlich, das wäre ja schön blöd in Zeiten von Corona - und Tipps für Sie zusammengestellt, wie Sie daheim die Zeit totschlagen können.

1. Das gute, alte Gesellschaftsspiel

Es ist der Unterhaltungsklassiker für die eigenen Wände und kuschelige Abende im Kreise der Familie schlechthin: das Gesellschaftsspiel. Und das beste daran: Sie haben alle schon welche davon zu Hause. Wenn Sie jetzt die komplette Spielesammlung durchzocken sind Sie sicherlich für drei, vier Tage beschäftigt.

Zusätzlicher Pluspunkt beim Gesellschaftsspiel: Kinder lassen sich wunderbar mitbeschäftigen, denn die meisten Spiele sind familientauglich. Und ja, bei einigen lernt man bestimmt auch noch was fürs Leben, ein guter Verlierer zu sein zum Beispiel. Oder mit Geld umzugehen. Oder mit knappen Ressourcen. Wenn Sie keinen schlechten Verlierer oder Spielverderber in der Familie oder WG haben, ist Spaß also mit diesem Tipp vorprogrammiert.

Beim Spielen lässt sich ordentlich Zeit totschlagen

Falls Sie noch einen kleinen Spieletipp benötigen, haue ich noch einen raus: "Dumm gelaufen" ist ein witziges, schnelllebiges Kartenspiel für bis zu sechs Personen - und wir hatten damit im vergangenen Urlaub sehr viel Spaß. Alexander Kroh Jetzt Dumm Gelaufen auf Amazon ansehen

2. Rollenspiele für die ganze Familie

Gerade für Kinder wird die Zeit zu Hause jetzt besonders lang. Ohne gewohnte Strukturen wie Schule, Kindergarten, Hort oder Freunde und Vereine ist die Gefahr groß, dass bald Langeweile und Frust Einzug halten.

Es gibt neben klassischen Brettspielen noch ein weiteres großes Genre: Rollenspiele. Was die Erwachsenen vielleicht noch selbst aus ihrer Jugend kennen, sind Spiele wie Dungeons & Dragons* oder "Das Schwarze Auge"*. Inzwischen ist das Angebot an Rollenspielen, in denen man sich in Rollen versetzt und sich letztlich am Tisch gemeinsam in einer Art Improtheater eine Geschichte erzählt, unglaublich gewachsen.

Passende Regeln für jedes Alter

Und auch für Kinder gibt es heute tolle Angebote. Kinder spielen eigentlich sowieso die ganze Zeit Rollenspiele: Sie versetzen sich in ihre Stofftiere hinein, nehmen selbst die Rollen von Piraten, Ritterinnen, Drachen, Monstern und so weiter ein. Der Gedanke liegt also nicht fern, mit ihnen gemeinsam spannende und fantasievolle Geschichten zu erzählen.

Ein solches Spiel ist zum Beispiel "So nicht, Schurke": Die Regeln des Fantasiespiels, das im imaginären Land "Fabula" spielt. Dort wimmelt es von allen Fantasiewesen, die man sich so vorstellen kann, von Monstern, Feen über magischen Drachen bis zu Dinosauriern und Robotern.

Die Spieler - wahrscheinlich zunächst die Kinder - schlüpfen in die Rolle eines Charakters und der Spielleiter stellt ihnen Aufgaben und erzählt ein Abenteuer. Praktisch: Die Regeln sind einfach zu lernen und - das ist das Besondere an "So nicht, Schurke!" - individuell an das Alter der Kinder anpassbar. Die Abenteuer arten auch nicht zum abendfüllenden Spielmarathon aus, sondern sind nach 30 bis 60 Minuten beendet - außer natürlich, Spieler und Spielleiter wollen länger spielen. Johannes Görz

3. Disney+ mit Rabatt für nur 5 Euro pro Monat

Wenn sich zuhause Langeweile breit macht, gibt es vermutlich wenige Dinge, die besser sind, als jede Menge hochkarätiger Filme und Serien für kleines Geld direkt ins Wohnzimmer streamen zu können. Ab dem 24. März können Sie den brandneuen Streaming-Dienst Disney+ in Deutschland nutzen. Wenn Sie bis zum 23. März buchen, erhalten Sie zehn Euro Rabatt für das erste Jahr! Für nur 59,99 Euro statt 69,99 Euro für 12 Monate*, effektiv also rund 5 Euro im Monat, holen Sie sich damit neben den populären Disney-Klassikern auch die legendären Pixar-Filme, das Marvel Superhelden-Universum, die komplette Star-Wars-Franchise und spannende Dokumentationen von National Geographic nach Hause.

Auch alle Simpsons-Staffeln werden bei Disney+ zu finden sein, zudem viele Klassiker wie High School Musical, X-Men, 101 Dalmatiner, Ice Age, Findet Nemo, Die Monster AG oder das Dschungelbuch. Dazu kommen natürlich auch die eigenen Disney+ Produktionen, wie die enorm populäre neue Star-Wars-Serie "The Mandalorian".

Disney+ können Sie auf jedem gängigen Smart-TV nutzen, auch Apps für Android und iOS gibt es. Auch auf der PlayStation 4 und der Xbox One wird es entsprechende Apps geben. Gezahlt werden kann unter anderem einfach mit Kreditkarte oder per PayPal. Rupert Mattgey 10 Euro Rabatt sichern: Disney+ für nur 59,99 Euro pro Jahr

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.