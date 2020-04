Franken vor 16 Stunden

Coronavirus

Welche Geschäfte dürfen ab Montag wieder öffnen? Was bleibt geschlossen?

Die Regelungen während der Corona-Pandemie sind nicht in allen Bundesländern gleich. Das betrifft auch die Öffnung von Geschäften und Dienstleistern. inFranken.de klärt auf, was am Montag wieder öffnet und welche Einrichtungen in Bayern vorerst geschlossen bleiben.