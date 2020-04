Coronavirus Notfall-Checkliste: Diese Lebensmittelsollten sie zuhause haben

Die Lage in Deutschland spitzt sich aufgrund des Coronavirus immer weiter zu. In Bayern gilt bereits eine Ausgangsbeschränkung mit empfindlichen Bußgeldern bei Verstößen. Immer mehr Menschen haben Angst, dass ganze Städte abgeriegelt oder Ausgangssperren verhängt werden. Schließlich ist das bereits in Italien, Spanien, Österreich und weiteren Ländern der Fall. Für diesen Notfall will man bestmöglich vorbereitet sein. Das Bundesamt für Katastrophenschutz hat eine Liste zusammengestellt, welche Utensilien und Vorräte für den Notfall zu Hause sein sollten.

Für den Fall einer Quarantäne ist es ebenfalls gut, vorbereitet zu sein. Das "Bundesamt für Katastrophenschutz" stellt eine Checkliste mit Vorräten und Lebensmitteln für 14 Tage bereit, falls der Strom ausfällt oder Wasser knapp wird. Die komplette Checkliste finden Sie am Ende dieses Artikels als PDF zum Download.

Für den Notfall: Fluchtwege und Treffpunkte absprechen

Das Bunkern von Lebensmitteln im Keller und die Präparation für Katastrophen hat zuletzt auch das "Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe" aufgenommen: Deshalb hat das "BBK" neben einem Notfall-Kochbuch auch eine Essenscheckliste veröffentlicht.

Das Bundesamt fasst darin zusammen, was Bürger für den Fall einer Katastrophe, wie dem Zusammenbruch der Wasserversorgung oder einem flächendeckenden Stromausfall, benötigen. Neben den Lebensmittel-Tipps raten die Experten zu engen Absprachen innerhalb der Familie bezüglich Fluchtwegen, Treffpunkten und zentralen Lagerorten von Dokumenten, wie beispielsweise Reisepässen.

Bei den Lebensmitteln ist vor allem eines wichtig: Sie sollten auch ohne Kühlung länger haltbar sein. "Keine Experimente. Halten Sie vor allem Lebensmittel und Getränke vorrätig, die Sie und Ihre Familie auch normalerweise nutzen", raten die "BBK"-Experten.

Notfallvorrat: Diese Lebensmittel stehen auf der Katastrophenfall-Checkliste

Die Angaben des "BBK" beziehen sich mengenmäßig auf eine Person. Folgende Lebensmittel stehen auf der Checkliste:

20 Liter Wasser - fünf Liter davon sind für die Zubereitung von Nudeln, Kartoffeln und Reis eingeplant

3,5 Kilogramm Kartoffeln, Reis und Getreide

4 Kilogramm Hülsenfrüchte und Gemüse - vornehmlich in Dosen oder Gläsern

2,5 Kilogramm Obst - vornehmlich in Dosen und Gläsern

2,6 Liter beziehungsweise Kilogramm Milch und Milchprodukte - vornehmlich Produkte, die nicht gekühlt werden müssen

0,357 Kilogramm Fett und Öl

Gewürze, Zucker und Süßstoff

Zudem rät das Bundesamt Fertiggerichte wie beispielsweise Dosenravioli zu bunkern. Mengentechnisch variiert die Anzahl der Dosen individuell.

Das muss in die Hausapotheke

Neben der Lebensmittelcheckliste sieht eine gute Vorbereitung auf den Katastrophenfall auch eine Hausapotheke vor. Diese sollte demnach folgendes beinhalten:

Verbandskasten (DIN-Norm)

Vom Arzt verschriebene Medikamente

Schmerzmittel

Desinfektionsmittel für die Haut

Desinfektionsmittel für Wunden

Erkältungsmittel

Fieberthermometer

Mittel gegen Durchfall

Salben gegen Sonnenbrand und Insektenstiche

Pinzette