Coronavirus: Mit diesen Brettspielen wird Ihnen zuhause nicht langweilig

In Zeiten, in denen wegen des Coronavirus das öffentliche Leben eingeschränkt ist und die Menschen zuhause bleiben sollen, ist Kreativität gefragt: Wie verhindert man, dass einem langweilig wird? Mit diesen innovativen Brettspiel-Ideen sagen Sie der Langeweile den Kampf an.