Coronavirus: "Ebola-Gruß" statt Händeschütteln - Küssen verboten?

Die Szene zum Wochenbeginn war amüsant: Angela Merkel wollte Horst Seehofer beim Treffen mit Vertretern von Migrantenverbänden die Hand geben, der Innenminister verweigerte der Handschlag mit abwehrender Geste. Dabei hatte die Kanzlerin doch kurz zuvor bei einer Veranstaltung in Stralsund erklärt, niemandem die Hand geben zu wollen - schließlich will sie in Zeiten des grassierenden Coronavirus mit gutem Beispiel voran gehen.

In der Tat kommt der klassische Handschlag aus der Mode. Experten empfehlen ihn zu vermeiden und so das Infektionsrisiko zu verringern. Experten raten auch dazu, Umarmungen einzuschränken und von vielen Menschen berührte Oberflächen wie Türklinken, Haltegriffe und Aufzugknöpfe nicht anzufassen.

Begrüßung in Corona-Zeiten: Vom "Ebola-Gruß" bis zum "Wuhan-Shake"

Gesundheitsminister Jens Spahn praktizierte zuletzt den "Ebola-Gruß" (auch "Ebola-Shake" genannt). Dieser stammt aus Afrika, wo wegen der Ebola-Epidemie auf Händeschütteln verzichtet wird. Stattdessen berührt man sich kurz an den Ellenbogen. Weitere Grußformeln, die sich wegen Corona immer mehr ausbreiten, sind der "Namaste-Gruß" (Begrüßung mit zusammengelegten Händen und leicht vorgebeugten Kopf) oder der "Wuhan-Shake" (Kick mit den Füßen).

Wie am Freitagnachmittag bekannt wurde, hat die Englische Fußball Liga den traditionellen Fairplay-Gruß unter Spielern und Schiedsrichtern wegen des neuartigen Coronavirus auf unbestimmte Zeit untersagt. Die Beteiligten sollen sich demnach nicht die Hand geben zur Begrüßung auf dem Platz. Das teilte die EFL am Freitag mit. Sie ist zuständig für den Profi-Bereich unterhalb der Premier League.

Stellt sich die Frage, wie es eigentlich mit dem Küssen aussieht. In Spanien wirkt sich das Coronavirus bereits auf eines der bekanntesten Kirchenfest aus, wie am Freitag von der dpa gemeldet wurde: Immer am ersten Freitag im März strömen viele Tausend Gläubige zu einem Gotteshaus im Zentrum Madrids, um dort den rechten Fuß einer Christusstatue zu küssen. Dadurch sollen Wünsche in Erfüllung gehen.

In diesem Jahr aber hat der Erzbischof in Absprache mit den Gesundheitsbehörden ein Kussverbot für die Zehen des "Cristo de Medinaceli" erteilt, um die Ansteckungsgefahr mit dem Covid-19-Erreger einzudämmen. Die Figur durfte weder mit den Lippen noch mit den Händen berührt werden. Die Folge: Statt einer riesigen Menschenmasse gab es am Freitag kaum Schlangen vor dem Eingang der Kirche an der Plaza de Jesús im Zentrum der spanischen Hauptstadt.

In Deutschland gilt eine Warnung des Robert-Koch-Instituts in Bezug auf das Küssen. Demzufolge besteht ein "höheres Infektionsrisiko" für Personen, die in direkten Kontakt mit "Sekreten und Körperflüssigkeiten" eines bestätigten COVID-19-Fall kommen. Was im Klartext bedeutet, dass sich das Coronavirus durch Küssen übertragen werden kann. "Küssen verboten" gilt also durchaus - aber nur bei bestätigten Fällen.