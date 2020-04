Corona: Wird das Virus durch Klimaanlagen verbreitet?

Immer wieder werden neue Fragen zum Coronavirus aufgeworfen, für die es noch keine Antworten gibt. Vor allem was die Übertragungswege von Sars-CoV-2 angeht. Momentan wird diskutiert, inwieweit Klimaanlagen zur Verbreitung des Virus beitragen.

Alarmierende Meldung gibt es diesbezüglich aus China: Wie unter anderem die Süddeutsche Zeitung berichtet hatte, gab es in einem fünfstöckigem Restaurant in Guangzhou eine beunruhigende Infektionskette. Das Restaurant wird demnach über eine Klimaanlage belüftet. Fenster gibt es dort nicht. Bei zehn Gästen wurde nach einem Restaurantbesuch Covid-19 diagnostiziert. Sie saßen an unterschiedlichen Tischen und gehören zu drei Familien, die untereinander keinen Kontakt hatten.

Klimaanlagen: Werden die Viren durch den Luftstrom transportiert?

Forscher gehen davon aus, dass die Infektion von einem einzigen anderen Gast des Restaurants ausging. Doch genau dieser Gast steckte nicht nur Menschen in seiner direkten Nähe an. Er infizierte wahrscheinlich auch Menschen, die viel weiter wegsaßen, als das eine Infektion durch Tröpfchen möglich gewesen wäre. Wissenschaftler nehmen an, dass die Klimaanlage schuld war an der Verbreitung des Virus in dem Lokal. Durch den Luftstrom seien die Viren weiter transportiert worden.

Aber noch ist es zu früh, um alle Belüftungsanlagen als gefährlich abzustempeln. Denn hauptsächlich wird das Virus immer noch durch Tröpfcheninfektion, seltener durch Schmierinfektion übertragen. Durch eingebaute Filter in den Klimaanlagen würden, laut dem Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V. (BTGA) in Bonn, die Tröpfchen mit dem Luftstrom nicht weiter getragen.

Klimaanlage und Belüftung im Auto

Um ein etwaiges Risiko einzuschränken, empfiehlt der BTGA Räume mit einem möglichst hohen Außenraumanteil zu lüften und Umluftanteile zu reduzieren. Auch laut dem Umweltbundesamt (UBA), kommt es vor allem auf die Art der Klimaanlage und auf die Wartung an. Grundsätzlich helfe eine gute Belüftung von Räumen eher, das Infektionsrisiko zu senken.

Das gilt auch für die Klimaanlage im Auto. Dr. Ernst Tabori, Geschäftsführer und Ärztlicher Direktor des Deutschen Beratungszentrum für Hygiene sagte der autobild.de: "Sofern die Klimaanlage Frischluft ansaugt, spielt dies keine Rolle. Bei rezirkulierender Luftführung sieht das bei aerogen übertragbaren Erregern natürlich anders aus.

Da kann die wieder aufgewirbelte Luft das Risiko erhöhen." Im Auto verzichten Sie momentan also lieber auf Umluft. Vor allem, wenn Sie mit Personen im Auto sitzen, die nicht Ihrem Haushalt angehören. Ob Sie momentan noch mit einer Fahrgemeinschaft zur Arbeit fahren dürfen, erfahren Sie hier.