Ende Februar hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in einem Schnellverfahren die ersten Selbsttests für den Eigengebrauch zu Hause zugelassen. Einige werden bereits in Apotheken und anderen Geschäften wie Drogeriemärkten und Supermärkten verkauft - zumindest in der Theorie. Die Tests waren innerhalb weniger Minuten vergriffen. Wir zeigen Ihnen, wo Sie Corona-Selbsttest bestellen können. Da sie ausdrücklich für medizinischen Laien sind, ist die Anwendung entsprechend einfach. Wie einfach, das zeigen wir im Video. Dem Selbsttest liegt außerdem eine ausführliche Anleitung bei, die die exakte Anwendung beschreibt.

Im ersten Schritt muss die beigelegte Flüssigkeit geschüttelt und in den Testbehälter gegeben werden. Dann muss mithilfe eines Wattestäbchens eine Probe entnommen werden. Dazu führt man das Stäbchen mehrere Male entlang den Schleimhäuten durch die Nase. Diese Probe bleibt für zwei Minuten in der bereitgestellten Flüssigkeit. Anschließend reichen schon zwei Tropfen auf den Reaktionspunkt der Testpalette, um nach fünfzehn Minuten ein Ergebnis zu erhalten. Ein Strich bedeutet der Test ist negativ. Zwei Striche sprechen dafür, dass in der Probe Coronavirus-Antigene sind.

Positiver Selbsttest - und nun?

Ist das Ergebnis positiv, sollte zu Abklärung ein PCR-Test gemacht werden. Denn die Selbsttests bieten keine einhundertprozentige Sicherheit. Der Test kann falsch-positiv, beziehungsweise falsch-negativ sein. Außerdem reagiert der Selbsttest nur in der Hochphase der Infektion. Das heißt, auch wenn die Testperson das Coronavirus hat, kann der Test die Erkrankung im Anfangsstadium und beim Abklingen oft nicht erkennen. Wichtig ist auch: Corona-Selbsttests sind nicht mit Schnelltests zu vergleichen. Es gibt Unterschiede.

