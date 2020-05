Franken vor 51 Minuten

Kontaktbeschränkung in Bayern

Corona-Lockerungen: Welchen Sport darf ich jetzt wieder machen?

Das Ausüben von "Individualsportarten" ist in Bayern ab dem 11. Mai wieder erlaubt - unter Einhaltung bestimmter Auflagen. inFranken.de erklärt, was das bedeutet, welche Sportarten wieder erlaubt sind - und was noch nicht.