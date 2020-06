Besuche in Altenheimen und Pflegeheimen: Das ändert sich ab dem 29. Juni

Corona-Lockerungen in Bayern

Besuch im Alten- oder Pflegeheim: Was ist erlaubt?

Corona-Lockerungen in Bayern: Die Staatsregierung lockert weitere Maßnahmen der Corona-Krise. Unter anderem wurden die Bedingungen in Altenheimen und Pflegeheimen an das Infektionsgeschehen angepasst.

Update vom 23.06.2020: Neuregelungen für Besuche in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen ab dem 29. Juni

Die Besuchsregelungen für Pflege- und Altenheimen, Krankenhäuser, Einrichtungen für Vorsorge und Rehabilitation werden ab dem 29. Juni erweitert. Dadurch werden deutlich mehr Besuche möglich sein.

Die bisherigen dort geltenden Regeln werden durch Schutz- und Hygienekonzepte ersetzt. Die Konzepte werden individuelle von den Einrichtungen festgelegt.

Wesentliche Aspekte, die Bestandteil davon sein müssen, sind: Einhalten von Mindestabständen und Hygieneregeln, Berücksichtigung von Belangen der Bewohnerinnen und Bewohner bei Terminen, ein Betretungsverbot bei Krankheitssymptomen, bereichsbezogene Beschränkungen und Wege für Besucher und eine Registrierung sowie Aufklärung der Besucher.

Update vom 16.06.2020: Corona-Lockerungen in Bayern - das ist in Alten- und Pflegeheimen erlaubt

Mittlerweile wurden die Corona-Bestimmungen in bayerischen Alten- und Pflegeheimen gelockert. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) verkündeten am Dienstag (16. Juni 2020) in München, dass sich die Besuchsregeln entspannen.

Darunter fallen unter anderem die Besuchszeit und die möglichen Aktivitäten in und außerhalb der entsprechenden Pflegeeinrichtungen. Aktuell ist dies noch relativ schwammig: "Das Gesundheitsministerium wird in Abstimmung mit dem Sozialministerium umgehend Vorschläge für eine Lockerung der Besuchsregelungen für Krankenhäuser, Altenheime und Behinderteneinrichtungen erarbeiten", teilten die Behörden mit.