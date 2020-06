Corona-Lockerungen in Altenheimen und Pflegeheimen: Das ist erlaubt

Corona-Lockerungen in Bayern

Besuch im Alten- oder Pflegeheim: Was ist erlaubt?

Corona-Lockerungen in Bayern: Die Staatsregierung lockert weitere Maßnahmen der Corona-Krise. Unter anderem wurden die Bedingungen in Altenheimen und Pflegeheimen an das Infektionsgeschehen angepasst.

Update vom 16.06.2020: Corona-Lockerungen in Bayern - das ist in Alten- und Pflegeheimen erlaubt

Mittlerweile wurden die Corona-Bestimmungen in bayerischen Alten- und Pflegeheimen gelockert. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) verkündeten am Dienstag (16. Juni 2020) in München, dass sich die Besuchsregeln entspannen.

Darunter fallen unter anderem die Besuchszeit und die möglichen Aktivitäten in und außerhalb der entsprechenden Pflegeeinrichtungen. Aktuell ist dies noch relativ schwammig: "Das Gesundheitsministerium wird in Abstimmung mit dem Sozialministerium umgehend Vorschläge für eine Lockerung der Besuchsregelungen für Krankenhäuser, Altenheime und Behinderteneinrichtungen erarbeiten", teilten die Behörden mit.