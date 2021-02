Franken vor 56 Minuten

Pandemie

Geburtstag feiern trotz Corona-Pandemie: Das ist erlaubt

Viele Geburtstagskinder konnten wegen der Corona-Krise in diesem Jahr ihren Ehrentag nicht feiern. Der Lockdown erschwert zusätzlich die geplante Geburtstagsfeier. Was nun während der aktuell geltenden Maßnahmen an Geburtstagen möglich ist, lesen Sie hier.