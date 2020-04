Corona-Beschränkungen: Darf ich meine Familie, Partner oder Freunde in einem anderen Bundesland besuchen?

Für viele Bayern war die Freude groß, als es hieß, man dürfe sich nun auch mit einer haushaltsfremden Person im Freien treffen. Wer Familie und Freunde in anderen Bundesländern hat, fragt sich jedoch, ob auch sie besucht werden dürfen.

Weiterhin gilt natürlich, dass beim Verlassen der Wohnung ein triftiger Grund vorliegen muss. In Bayern zählt aber auch Sport oder Spazierengehen an der frischen Luft als Begründung, um nach draußen zu gehen.

Besuche in einem anderen Bundesland: Achtung bei unterschiedlichen Regelungen

Wer Bayern verlässt, darf dies nicht in der Absicht machen, etwas in einem anderen Bundesland zu tun, das hier nicht erlaubt ist. Verbote und Regelungen unterscheiden sich je nach Bundesland.

Beispielsweise ist es in Baden-Württemberg erlaubt, mit bis zu vier anderen Personen in der eigenen Wohnung zu sein, auch wenn diese nicht in der gleichen Wohnung wohnen oder mit einem verwandt sind. Das ist in Bayern nicht der Fall. Reisen Sie aus Bayern nach Baden-Württemberg, dürfen Sie dort nur einen Spaziergang, beziehungsweise Sport mit einer Person im Freien machen. Das bestätigte ein Mitarbeiter der Hotline des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) gegenüber inFranken.de. Natürlich müssen auch hier die 1,5 Meter Mindestabstand eingehalten werden.

Eine Ausnahme stellt der eigene Partner dar. Ein Besuch beim Lebenspartner ist erlaubt und zeitlich nicht beschränkt - auch wenn dieser in einem anderen Bundesland lebt.

Generell gilt: Kontakte zu Mitmenschen auf ein Minimum reduzieren

Generell wird geraten, angesichts der Pandemie auf Reisen und Besuche von Verwandten zu verzichten. Man sollte sich selbst fragen, ob hier ein triftiger Grund vorliegt, die eigene Wohnung zu verlassen. Jeder ist in der Krise angehalten, die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Daher sollte ein solcher Besuch sehr gut überlegt sein

Es ist also erlaubt, in ein anderes Bundesland zu fahren, um dort mit einer Person spazieren zu gehen. Aber auch hier wird an den gesunden Menschenverstand appelliert. So ist es zumindest fragwürdig, mit dem Auto eine Strecke von hunderten Kilometern zurückzulegen, nur um spazieren zu gehen. Man sollte sich als fragen, ob es momentan wirklich nötig ist, für einen Spaziergang in ein anderes Bundesland zu fahren.

Wichtig: Die Regeln und Maßnahmen sind nicht dazu da, um Menschen zu schikanieren. Die Regelungen tragen dazu bei, dass die Ausbreitung des Virus eingedämmt wird und so vor allem Risikogruppen geschützt werden.