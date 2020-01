Chlamydien-Infizierte mehr als verdoppelt: So schütze ich mich vor der Geschlechtskrankheit

Chlamydien sind die häufigste sexuell übertragbare Krankheit (STI) in Deutschland und weltweit. Übertragen werden können die sogenannten "Chlamydia trachomatis"-Bakterien über die Schleimhäute vor allem beim ungeschützten Geschlechtsverkehr. Das sollten Sie über die Krankheit wissen:

Chlamydien: Vor allem junge Erwachsene betroffen

Zu den Betroffenen gehören vor allem Jugendliche und junge Erwachsene - Männer ebenso wie Frauen. Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) seien vor allem Frauen in der Altersgruppe zwischen 16 und 19 Jahren und Männer zwischen 20 und 24 Jahren mit einer Wahrscheinlichkeit von rund fünf Prozent von der Krankheit betroffen.

In Deutschland sind Chlamydien, bis auf Ausnahme des Bundeslandes Sachsen, bisher nicht meldepflichtig. Im Jahr 2009 sei dort die Zahl der Chlamydien-Fälle nach Angaben des RKI um mehr als das Doppelte gestiegen.

Häufig nu r wenige bis gar keine Symptome

In den meisten Fällen bemerken Infizierte das Bakterium gar nicht, da sie nur leichte bis gar keine Symptome spüren. Viele geben daher unbewusst die Infektion beim Geschlechtsverkehr weiter. Der ungeschützte Geschlechtsverkehr ist der häufigste Übertragungsweg, aber auch bei Kontakt der Hände mit Scheidenflüssigkeit oder Sperma ist eine Infektion möglich. Der Einsatz von Sexspielzeug kann ebenfalls eine Ansteckung hervorrufen. Bei der Geburt ist eine Übertragung auf das Neugeborene wahrscheinlich.

Folgen: Entzündungen bis hin zu Unfruchtbarkeit

Ein mögliches Zeichen für Chlamydien sind ungewöhnlicher Ausfluss aus der Harnröhre, der Vagina oder ein Jucken und Brennen beim Wasserlassen.Falls die Bakterien nicht behandelt werden, können sie den Körper hochwandern und Entzündungen hervorrufen. Im schlimmsten Fall kann es zu einer Bauchhöhlen-, Eileiterschwangerschaft oder sogar zu Unfruchtbarkeit kommen. Weitere Folgen der bakteriellen Infektion sind laut der Deutschen Aidshilfe Entzündungen der Harnröhre, des Genitaltrakts und des Enddarms.