Hier gibt es einen Überblick, welche Grundausrüstung sich in jeder Camping-Küche befinden sollte.

1. Das Herz einer jeden Campingküche: der Campingkocher

Wer auf eine warme Mahlzeit nicht verzichten möchte, der sollte auf einen Campingkocher zurückgreifen. Wir empfehlen einen Gaskocher, da dieser bei jeglichen Temperaturen und Wetterzuständen einsetzbar ist. Es dauert nur rund vier Minuten bis ihr eure Mahlzeit zum Kochen bringt und mit 100 Gramm Gewicht ist der Kocher sehr leicht und gut zu transportieren.

MSR - PocketRocket 2 - Gaskocher

Gewicht: ca. 100g schwer

ca. 100g schwer Siedezeit: ca. 3,5 Minutent

2. Das richtige Campinggeschirr

Um sein Essen warmzumachen, benötigt man ebenfalls das richtige Geschirr. Töpfe und Pfannen müssen robust und platzsparend sein. Außerdem sollte die Reinigung leicht fallen. Dafür eigenen besonders gut ineinander steckbare Kochtöpfe aus Edelstahl mit faltbaren Griffen.

Faltbares Campinggeschirr von Greenskon

Gewicht: ca. 820 g

ca. 820 g Setgröße: 11 Teile (Pfanne, Töpfe, Schüsseln, etc.)

Damit man seine Mahlzeiten nicht mit den Händen genießen muss, braucht man natürlich Besteck. Wenn man besonders viel Platz sparen möchte, kann man Klappbesteck benutzen: Messer, Gabel und Löffel kombiniert in einem Multifunktionswerkzeug.

Dazu noch einen Teller und einen Becher und schon kann das Essen auf den Tisch kommen.

Outdoorbesteck von PEARL

Gewicht: ca. 200 g

ca. 200 g Größe: 1-teilig (Löffel, Gabel, Messer in einem)

Unser Tipp für den kleinen Geldbeutel:

Aber Achtung: Es fehlt noch eine Gaskartusche für den Kocher!

3. Das Salz in der Suppe: Camping-Gewürze

Um den Mahlzeiten geschmacklich den letzten Schliff zu verleihen, benötigt man einen gewissen Grundstock an Gewürzen. Meistens sind Salz und Pfeffer ausreichend, aber eine gewisse Auswahl schadet nicht, weswegen wir einen Gewürzstreuer empfehlen, der nicht nur Salz und Pfeffer enthält, sondern noch drei weitere Gewürze. Natürlich wird auch hier wieder auf darauf geachtet, dass der Streuer leicht transportierbar ist und keine störenden Einzelteile enthält.

Gewürzstreuer - Trek'n Eat:

Gewicht: 15 g

15 g Setgröße: 4 verschiedene Gewürze (Salz, Pfeffer schwarz, Paprika edelsüß, Curry)

4. Sicheres Wasser: der Wasserfilter

Sollten irgendwann die Getränkevorräte knapp werden ist ein Wasserfilter ratsam. Der Filter reinigt schmutziges Wasser aus beispielsweise Seen und Flüssen und macht daraus klares Trinkwasser, welches man auch zum Kochen verwenden kann.

Wasserfilter - RUNACC:

Gewicht: ca. 160g

ca. 160g Setgröße: Mundstück mit Pumpe und Filter

5. Die Allzweckwaffe: das Taschenmesser

Ein Campingausflug kann einen vor allerlei Probleme stellen. Speziell beim Kochen braucht man einige Werkzeuge, wie zum Beispiel Dosenöffner, Korkenzieher oder Schneidemesser. Auf all diese Probleme gibt es eine einzige Lösung: das Taschenmesser. Das Multifunktionswerkzeug ist variabel einsetzbar und hilf gerne bei der Küchenarbeit aus.

Taschenmesser - Victorinox:

Gewicht: ca. 90g

ca. 90g Setgröße: 1 Taschenmesser (mit 14 Funktionen)

6. So wird es richtig cool: die Kühlbox

Um verderbliche Nahrungsmittel länger aufzubewahren oder um einfach die Getränke kalt zu halten ist eine Kühlbox das ideale Mittel. Die Box muss robust sein und genug Fassungsvermögen haben. Wir haben für euch eine Box herausgesucht, die gut zu transportieren ist und all eure Nahrungsmittel sicher kühl hält.

Kühlbox von Campingaz:

Gewicht: ca. 2,6 kg

ca. 2,6 kg Setgröße: 1 Box (30 Liter Fassungsvermögen, hält 24-27 Stunden kühl

7. Outdoor-BBQ: der Campinggrill

Wer nicht jeden Tag Nudeln mit Soße essen möchte, der hat mit einem tragbaren Campinggrill die wunderbare Option sich einige Steaks direkt auf den heißen Rost zu werfen. Bei der Auswahl sollte man darauf acht, dass der Grill nicht zu viel Platz wegnimmt und nicht zu schwer ist. Im besten Fall ist er sogar faltbar, um noch platzsparender zu sein.

Camping-/Party-Grill von Campingaz

tragbarer Campingkocher und Grill in einem

Leistung: 2000 Watt

Abmessungen: 36 x 42 cm

8. Damit es lecker wird: das richtige Kochbuch

Aber was nützt einem die beste Koch-Ausrüstung, wenn man keine Rezept-Ideen mehr hat? Hier gibt es einen guten Ratgeber, der einem auch mal auf die Sprünge hilft, wenn einem mal die Einfälle ausgehen.

Nun sind Sie richtig ausgerüstet für die Camping-Saison, zumindest was die Küche angeht. Aber wo in Franken kann man eigentlich am besten campen? Das verraten wir hier.

* Hinweis: Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.