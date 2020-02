Bluetooth-Lautsprecher im Test bei Stiftung Warentest: Die besten Boxen für unterwegs

Ob im Wohnzimmer, am Strand oder im Garten, die Bluetooth-Box ist zu einem ständigen Begleiter geworden. Und zwar zu recht, kann sie doch qualitativ hochwertigen und satten Sound überall liefern. Stiftung Warentest hat nun 35 Bluetooth-Lautsprecher getestet. Worauf Sie achten müssen, damit Ihr Klangerlebnis keine Enttäuschung wird? Wir verraten es Ihnen.

Stiftung Warentest hat zwischen August 2018 und Mai 2019 35 Bluetooh-Boxen ins Visier genommen. Getestet wurde in den Kategorien Ton, Handhabung, Akkuleistung, Stabilität und Datensendeverhalten. Beim Datensendeverhalten wurde darauf geachtet, inwieweit und an welche Serveradressen die Bedien-Apps Daten über den Nutzer senden.

Bluetooth-Boxen im Test: Das sind die Highlights

35 Bluetooth-Lautsprecher wurden von der Stiftung Warentest auf Herz und Nieren geprüft. Hier sind die Gewinner des Tests im Überblick.

Die Stockwell von Mashall: Die moderne Box im Retro-Design

Die Stockwell von Marshall* kommt mit moderner Technik, aber im Retro-Design daher. Sie ist die einzige bluetooth-Box in unserer Auswahl mit wechselbarem Akku, der pro Aufladung zwischen zehn und 31 Stunden hält, und ist somit vor allem umweltbewussten Musikliebhabern zu empfehlen. Auch in Sachen Tonqualität bietet die Stockwell eine überzeugende Performance, auch wenn der Bass ein wenig schwammig wird, wenn man sie draußen nutzt. Zusätzlich hat diese Bluetooh-Box auch noch eine Powerbank-Funktion.

Gesamturteil "gut" (2,2)

Ton "gut" (2,5)

Handhabung "gut" (1,9)

Stabilität "sehr Gut" (1,3)

Akku "sehr Gut" (1,5)

Die Pulse 3 von JBL: Die Lichtgestalt unter den Bluetooth-Boxen

Die JBL Pulse 3* kommt in Lavalampen-Optik mit wechselnden Farbmustern daher und ist somit wirklich die Lichtgestalt unter den Bluetooth-Lautsprechern. Mit diesem bunten Musik-Gadget bekommen Sie drinnen nicht nur einen guten Sound, sondern schaffen sich gleichzeitig auch ein Ambiente wie in den 70ern. Draußen schwächelt die Pulse 3 zwar etwas im Ton, hat dafür aber eine Akkulaufzeit von vier bis 29 Stunden. Dieser Lavalampen-Lautsprecher macht in der Wohnung eh einen besseren Eindruck.

Gesamturteil "gut" (2,3)

Ton "gut" (2,3)

Handhabung "befriedigend" (2,7)

Stabilität "sehr Gut" (1,0)

Akku "gut" (2,1)

Die Beoplay P6 von B&O: Der Stiftung Warentest-Testsieger

Die Beoplay P6 von B&O* ist zu recht der Stiftung Warentest-Testsieger. Mit sehr gutem Rundum-Sound drinnen und draußen, guter Bedienbarkeit und einem Akku, der zwischen fünf und 17 Stunden hält, ist der Bluetooth-Lautsprecher ein verdienter Platz eins. Die Ladezeit ist zwar mit sechs Stunden etwas hoch, aber das macht die ein Kilo schwere Bluetooth-Box mit ihren Features wieder wett.

Die Sony SRS-XB41: Der Spaßmacher unter den Bluetooth-Boxen

Die SRS-XB41 von Sony* ist kommt mit einem passablen Sound und einer guten Akkulaufzeit zwischen sieben und 31 Stunden daher. Das Highlight bei diesem Bluetooth-Lautsprecher ist aber etwas anderes: Man kann ihn auch als Trommel nutzen. Beim Klopfen auf das Gehäuse erzeugt man Soundeffekte, die man per App sogar verändern kann. Dazu gibt es auch passende Lichteffekte. Mit dieser Box sind Sie jeden Fall der Mittelpunkt jeder Feier. Zusätzlich bietet die Box auch eine Powerbank-Funktion.

