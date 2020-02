Bioplastikbeutel: Deswegen haben sie nichts in der Biotonne verloren

Maßnahmen gegen den starken Plastikverbrauch

Alleine in Deutschland fallen jährlich mehr als sechs Millionen Tonnen Plastikmüll an. Davon machen Müllbeutel ein Drittel aller verbrauchten Plastiktüten aus. Da immer mehr Menschen umweltbewusster leben möchten, werden somit immer mehr Maßnahmen getroffen, um dies zu erleichtern. In diesem Zuge kam auch die Neuentwicklung ,die "kompostierbare Biomülltüte" ins Spiel.

Diese wird aus natürlichen Rohstoffen hergestellt. Was erst einmal richtig gut klingt, muss aber nicht unbedingt umweltfreundlich sein. Denn laut den Angaben des Umweltbundesamtes (UBA) ist ,, die Klimabilanz von Biokunststoffen zwar günstiger, dafür gibt es andere Nachteile der Umweltbelastungen". Durch den Anbau und der Verarbeitung der Pflanzen für die Bioverpackung versauern die Böden - möglich durch das Verwenden von Düngemitteln.

Die Problematik der Kompostierbarkeit

Die Biokunststoffe zerfallen sehr langsam und auch nicht vollständig, was ein großes Problem bei der Kompostierbarkeit darstellt. Nur unter speziellen Bedingungen in Wasser und Kohlendioxid ist das Verfahren laut der UBA erfolgreich. Laut Euro-Norm müssen sich die "kompostierbaren Plastiktüten" nach zwölf Wochen zersetzt haben. All diese Bedingungen sind nur in professionellen Kompostierwerken möglich und somit nicht überall umsetzbar. Diese Tüten sollten deshalb auch auf dem eigenen Kompost vermieden werden.