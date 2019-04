Bierdiplom, Maibaumfest oder Weinwanderung: Das könnt ihr in Franken am 1. Mai machen

Einige Tanzen in den Mai und verbringen den restlichen Tag auf der Hängematte, andere wiederum nutzen die freien Stunden um mit der Familie zu grillen. Der 1. Mai lädt vor allem zu den unterschiedlichsten Aktivitäten ein. Zwar lässt der Feiertag aufgrund seiner kurzen Dauer keine großen Urlaubspläne zu, aber was braucht man mehr, wenn man schon im wunderschönen Franken wohnt. Um den Tag der Arbeit in vollen Zügen genießen zu können, hat inFranken.de verschiedene Ideen gesammelt und Veranstaltungen für Sie aufgelistet.

Maibaumfest

In verschiedenen Gemeinden wird zum traditionellen Maibaumfest eingeladen. Neben Musik und Unterhaltungsprogramm wird vor allem für das leibliche Wohl reichlich gesorgt. Genießen Sie beispielsweise den Maianfang in Enderndorf am Igelsbachsee. Dort erwartet Sie neben Liegestühlen im Sand verschiedene Live-Bands und Köstlichkeiten vom Grill.

Wann: ab 10 Uhr

Wo: Strandhaus Zweiseeplatz, Zum Hafen 12, 91174 Spalt

Hamburger Fischmarkt in Aschaffenburg

Was Hamburg kann, kann Franken erst recht. Zum Auftakt der Veranstaltungsreihe "Sommer in Aschaffenburg" bringt Aschaffenburg ein Stück Nordsee direkt vor das Schloss Johannisburg. Der Markt biete dabei eine große Auswahl an Fisch und Meeresfrüchten frisch aus der Nordsee. Bereits seit 28. Jahren treibt es den Hamburger Fischmarkt an den westlichen Rand des Spessarts. Dazu gehört neben Lachs, Matjes und Scampi auch die Seemanns-Musik sowie die frechen Marktschreier.

Wann: Von 10 Uhr bis 22 Uhr

Wo: Ridingerstraße, 63739 Aschaffenburg

Frühlingsfest Nürnberg

Blicken Sie von dem Riesenrad über Nürnberg oder lassen Sie sich im zweistöckigen Gruselkabinett von schaurigen Kreaturen erschrecken: Das jährliche Nürnberger Volksfest ist bereits seit dem 20. April im vollen Gange. Besonders am 1. Mai lohnt es sich für Familien dort mal vorbeizuschauen. Da der "Tag der Arbeit" in diesem Jahr auf einen Mittwoch fällt, werden alle Fahrgeschäfte zum halben Preis angeboten.

Wann: Ab 13 Uhr

Wo: Große Straße, 90471 Nürnberg

Weinbergwanderung

Mit Wein kennt sich der Franke aus, darum wäre eine Wanderung durch die Weinberge gar nicht so verkehrt. Bei der 5 Kilometer Maiwanderung in Sommerhausen werden verschiedene Weinberge bestiegen. Am Ziel befindet sich das jährliche Winzerfest von wo man heimische Weine mit einer ländlichen Aussicht probieren kann. Ebenso werden kulinarische Gerichte sowie ein Unterhaltungsprogramm für Kinder angeboten. Wem eine Wanderung etwas zu anstrengend ist, der kann auch auf die Angebote der Weinbergfahrten zurückgreifen.

Wann: Ab 11 Uhr

Wo: Absatzgenossenschaft, Industriestraße 1, 97286 Sommerhausen

Bierdiplom

Neben Weinspezialisten lassen sich in Franken auch Bierexperten wiederfinden. So würde der 1. Mai sich gut für das Bierdiplom anbieten. Zwar nehmen offiziell die Brauereien nicht mehr an der Wanderverkostung teil, aber verboten ist es trotzdem nicht. Testen Sie beispielsweise den 13-Brauereien-Weg im Umkreis Bamberg und probieren Sie die unterschiedlichsten Biere Frankens.

Wo: Landkreis Bamberg