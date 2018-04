Bestrafung von Kindern: Ist Smartphone einkassieren das neue Hausarrest?

Viele Eltern sind von der ständigen Smartphone-Nutzung ihrer Kinder genervt. Wegnehmen sollten sie das Gerät aber wirklich nur im Notfall, sagt Thomas Feibel, der sich als Buchautor mit dem Aufwachsen in der digitalen Welt beschäftigt."Äquivalent dazu haben unsere Eltern uns Fernsehverbot erteilt", sagt er. "Das hat was von: Ich habe Macht und du bist machtlos."Stattdessen sollten Eltern mit ihren Kindern erst eine Reihe anderer Abmachungen rund ums Smartphone schließen - also zum Beispiel, dass das Gerät beim Essen oder bei den Hausaufgaben nicht dabei sein sollte. "Erst, wenn die alle nicht eingehalten werden, kann das Telefon auch mal für einen Tag weg sein."