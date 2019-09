Bequem und wasserfest: Das sind die besten Wanderstiefel laut Stiftung Warentest

Wanderstiefel im Test - wir stellen die Testsieger vor: Wasserdicht sollten sie sein, atmungsaktiv und vor allem bequem - die richtigen Wanderstiefel für den Herbst zu finden, ist nicht immer leicht. Denn am Preis lässt sich nicht automatisch auch immer die Qualität erkennen, und die große Auswahl an Stiefeln macht es einem auch nicht gerade leichter.

Wanderstiefel im Test: Platz 2 ist der Preis-Leistungs-Sieger

Dabei sind viele Wanderrouten in Franken und in ganz Deutschland im Herbst noch attraktiver als in den Sommermonaten. Wanderfreunde und Bergsteiger können sich also auf eine vielversprechende Wandersaison freuen - die richtigen Wanderstiefel vorausgesetzt.

Stiftung Warentest und verschiedene europäische Partnerorganisationen haben 2016 den Wanderstiefel-Test gemacht und drei Testsieger gekürt. inFranken.de stellt Ihnen die Gewinner vor.

Der Testsieger: Meindl Vakuum GTX

Mit 800 Gramm ist dieser Wanderstiefel nicht gerade leicht, aber dafür dämpft und stabilisiert die Sohlenkonstruktion gleichermaßen und passt sich dem jeweiligen Untergrund an. Gore-Tex schafft ein ausgeglichenes Fußklima, wodurch sich der Meindl Vakuum GTX* nicht nur für den Herbst, sondern für alle Jahreszeiten gut eignet. Außerdem ist er wasserdicht und atmungsaktiv. Die Preisspanne reicht von rund 188 Euro bis 292 Euro, je nach Modell und Zustand.

Platz 2: Salomon X-Ultra Mid 2 GTX

Für rund 100 Euro bis 164 Euro ist die Nummer 2 des Stiftung Warentests deutlich günstiger als der Testsieger, dafür werden sehr feuchte Tage laut Kundenrezension nicht immer vollkommen trocken überstanden. Wer also auch mal durch tiefere Gewässer laufen muss, geht ein gewisses Risiko ein. Qualitativ kommt der Salmon X-Ultra Mid 2 GTX* dem Testsieger aber sehr nahe und ist ebenfalls gripfest, atmungsaktiv und weitgehend wasserdicht. Außerdem ist er mit 450 Gramm besonders leicht. Preistipp!

Platz 3: Meindl Kansas GTX

Mit 1530 Gramm ist dieser Wanderstiefel deutlich schwerer als die anderen beiden und eignet sich daher sehr gut für Wanderungen mit mittelschwerem bis schwerem Gepäck. Durch ein hohen Maß an Seitenstabilität und eine gute Dämpfung kann der Meindl Kansas GTX* zudem gut für schwere Wanderrouten benutzt werden. Wie die anderen beiden Wanderstiefel ist auch dieser hier wasserdicht und atmungsaktiv. Lediglich beim Schutz vor Kälte lässt das Kansas GTX Modell etwas zu wünschen übrig.

Tipp: Wer nur Tagestouren oder kleinere Bergwanderungen macht, ist mit leichteren Halbschuhen möglicherweise besser ausgestattet. Leichte Wanderschuhe im Vergleich - bekannte deutsche Marke mit mangelhaftem Ergebnis.

Mehr Testberichte und Ratgeberartikel rund ums Thema Wandern finden Sie auf der offiziellen Webseite der Stiftung Warentest.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.