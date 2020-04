Beileidsbekundungen in Corona-Krise: Diese Alternativen sehen Experten

Eine Handvoll Menschen stehen mit großem Abstand zueinander auf dem Friedhof. Vor ihnen liegt ein geschlossener Sarg. Die Menschen nehmen Abschied, bekunden ihr Beileid. Nach der Trauerrede gehen die Menschen sofort wieder. Erst als alle den Friedhof verlassen haben, wird der Sarg desinfiziert und beerdigt. Es gibt kein Kondolenzbuch. Händeschütteln als Beileidsbekundung gibt es ebenfalls nicht: So oder so ähnlich sehen in Zeiten der Coronavirus-Pandemie Beerdigungen aus.

Beileidsbekundungen werden also immer schwieriger. Und das in ganz Deutschland. Das bestätigt auch Robert Kraus. Er ist seit 25 Jahren Bestatter. Und laut eigenen Aussagen gebe es "fast nichts", was er nicht schon erlebt hätte. Aber zurzeit, so sagt der 49-Jährige, sei "es ein seltsames Gefühl". Besonders schlimm sei für ihn, dass unter den aktuell geltenden Beschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie "keine normale Trauerkultur mehr möglich" sei.

Beileidsbekundungen in Zeiten der Corona-Krise

Er berichtet: "Trauergespräche finden nur noch hinter Plexiglasscheiben statt. Es gibt keine Begrüßung und Beileidsbekundung per Handschlag. Außerdem gibt es auch keine langen Gespräche zur Trauerbewältigung und Aufarbeitung. Selbst die Pfarrer arbeiten im verkürzten Verfahren."

Dass die derzeitige Situation schwierig ist, erkennt auch die Trauerbegleiterin Mechthild Schroeter-Rupieper. "Corona wird sicherlich die Trauer grundsätzlich verstärken, weil alles so unberechenbar und verrückt ist", erklärt sie gegenüber der katholischen Nachrichten-Agentur (KNA).

Trauer sei auch ohne die Pandemie schon schwer zu verarbeiten. Die aktuell herrschende Krise verstärke diese auch noch, so Schroeter-Rupieper. In manchen Teilen Deutschlands sind nur noch Verwandte ersten Grades zu einer Trauerfeier zugelassen: Das sind Ehepartner, Eltern und Kinder. Ausgeschlossen werden bei dieser Maßgabe jedoch Geschwister oder Enkel. Die Expertin rät Betroffenen sich über alternative Formen des Abschiednehmens zu informieren. Beispielsweise seien ein Brief oder Blumen im bereits ausgehobenen Grab etwas Tröstliches. Oder aber, man zeichne die Trauerfeier via Smartphone auf oder teile sie mit den Angehörigen digital.

"Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, dass wir uns neue Worte einfallen lassen, die sinnvoll sind und zu uns passen", so Schroeter-Rupieper. Bislang habe man dem Betroffenen immer die Hand entgegengestreckt oder ihn in den Arm genommen. "Diese Nähe bekommt man auch durch Worte oder Blickkontakt hin", schildert sie alternative Beileidsbekundungen.

Beileidsbekundungen via Internet: Hilft das wirklich?

Alexander Helbach, Pressereferent der Verbraucherinitiative für Bestattungen "Aeternitas" appelliert indes an die Menschen, für die strengen Sicherheitsmaßnahmen Verständnis zu zeigen. Auch er sieht in digitalen Alternativen zur Beileidsbekundung wie etwa einer Übertragung via Onlinedienste, großes Potenzial. Im Fall der Fälle, seien aber auch beispielsweise Feuerbestattungen zu verschieben. Zwar gebe es abhängig vom Bundesland unterschiedliche Fristen, jedoch seien Ausnahmeregelungen zumeist problemlos möglich, so Helbach.

Plattformen im Internet wie etwa das Online-Angebot "Soulium" könnten gerade in Zeiten der schweren Coronavirus-Pandemie eine Alternative für Trauernde sein. Hier erhält man die Möglichkeit online Gedenkstätten zu errichten und mit anderen Trauernden in Kontakt zu treten. Die virtuellen Grabstätte könnte dann auch mit Bildern und Videos sowie Nachrufen ergänzt werden. Kondoliert würde auf der Plattform mittels privater Nachricht. Eine von vielen Formen, in Zeiten von "Social Distancing" seine Beileidsbekundungen auszusprechen.