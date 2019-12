Bayerisches Reinheitsgebot und Deutsches Reinheitsgebot: Was ist der Unterschied?

Bayerisches Reinheitsgebot: Was bedeutet das?

Laut dem Bayerischen Reinheitsgebot dürfen für das Brauen von Bier lediglich drei Zutaten verwendet werden:

Wasser

Hopfen

Gerstenmalz

Die Experten des Deutschen Brauerbundes ordnen die Verordnung historisch ein: Das Reinheitsgebot wurde 1516 vom Bayerischen Landständetag in Ingolstadt erlassen. "Wie das Bier im Sommer und Winter auf dem Land ausgeschenkt und gebraut werden soll", heißt der Titel der Verordnung, die Herzog Wilhelm IV. von Bayern verantwortete. Es ist das älteste Lebensmittelgesetz der Welt und hat bis heute nicht als Bedeutung verloren.

Hintergrund der damaligen Gesetzgebung war das Verfälschen des Bieres durch zum Beispiel chemische Zusätze. Giftige Zutaten wurden in den Brauprozess einbezogen, um das Bier haltbar zu machen und zu konservieren. Bevor Hopfen dafür verwendet wurde, landeten regelmäßig Ochsengalle, Schafgarbe oder Fichtenspäne im Braukessel.

