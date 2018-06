Backpacking: 15 nützliche Dinge, die nicht in deinem Rucksack fehlen dürfen

1. Survial Kit/Taschenmesser

2. Kleine Reiseapotheke

3. Stirnlampe

4. Mikrofaser Hand- und Strandtuch

5. Klebeband

6. Ohrenstöpsel

7. Seife statt Shampoo

8. Feuchte Tücher/ Klopapier

9. Ziplock-Bags

10. Dry Bag

11. Kompressionstüten

12. Schlafsack Inlett

13. Schlauchtuch

14. Vorhängeschloss

15. Tiger Balm

Backpacking ohne gute Packliste ist wie Sport ohne Regeln, alles läuft chaotisch. Wie so oft sind es auch hier die kleinen Dinge, die mitunter großen Unterschied machen können. Jedes Teil auf deiner Packliste sollte gut überlegt sein, damit du keinen all zu schweren Rucksack mitschleppen musst. Wir verraten dir 15 wirklich nützliche Dingen, die in deinem Rucksack nicht fehlen sollten.Als kleines Alleskönner-Set, gibt es Survial Kits die (fast) alles beinhalten was man so auf einem längeren Abenteuer braucht. Zum Beispiel ein Überlebensarmband mit einer integrierten Pfeife, einem Kompass, einem Feuerstarter und Notfallmesser. Das Set beinhaltet zudem noch ein Millitärmesser, eine Taschenlampe, einen Tactical Pen, einen Kompass, einen Feuerstarter, eine Multi Tool Karte, eine Pfeife, eine manuelle Kettensäge und das alles kommt in einer wasserfesten Box. Survival Kit 12 in 1 Set, erhältlich bei Amazon Wer auf kleinere Abenteuer geht und nicht so viel bei sich tragen möchte, kann natürlich auch zum einfachen Taschenmesser greifen.Für das Mitnehmen von Medikamenten sollte sich ausführlich darüber informiert werden, ob die Einfuhr der Medikamente ins Zielland auch legal ist. Wenn dies geklärt ist, sollten wichtige Pillen auf keinen Fall daheim vergessen werden. Im Ausland ist es manchmal außerordentlich schwierig und auch teuer an Medikamente zu kommen.Taschenlampe ist gut, Stirnlampe ist besser. Nachts im Dunkeln in der Natur aufs Klo gehen, Dschungel-Wanderungen bei Nacht, Durchsuchen des Rucksacks im Mehrbettzimmer ohne Licht...all das und noch viel mehr geht viel leichter mit zwei freien Händen.Dieses Handtuch wirst du lieben. Es ist klein, saugfähig und trocknet schnell. Es nimmt nur einen Bruchteil vom Platz eines herkömmlichen Handtuchs ein und es ist federleicht. Als Größe reicht schon ein Tuch von etwa 80 x 40 cm aus.Zum Reparieren ist das Klebeband einfach unersetzlich: Zum Löcher flicken, Moskitonetze ausbessern, Dinge zusammenhalten, deine Sachen markieren, Kabelbruchstellen verhindern und so weiter. Tipp: Einfach die Rolle platt drücken, dann nimmt sie nicht so viel Platz weg.In Mehrbettzimmern in Hostels kommt man nur schwer zu seinem wohlverdienten Schlaf. Für besonders geräuschempfindliche Reisende empfehlen wir Hansaplast (oder ähnliche Marken). In Zügen, Bussen und im Grunde an jedem lauten Ort wirken Ohrenstöpsel Wunder.Flüssiges Duschgel und Shampoo nehmen viel Platz weg und sind zudem viel schwerer als eine Seife. Außerdem sind letztere viel ergiebiger. Genau wie bei flüssigem Shampoo gibt es Seifen für unterschiedliche Haartypen und auch Conditioner kannst du in Seifenform kaufen. Mit kurzen Haaren ist es super easy, aber auch mit langen Haaren klappt es super. Teste es Zuhause, bevor du losreist.Je nachdem, wohin du reist, können sie wirklich praktisch sein. In vielen Ländern wirst du mit deinen Fingern essen, aber nicht immer gibt es eine Waschmöglichkeit. Zum Beispiel wenn du saftige Früchte im Bus isst und klebrige Finger hast. Jeder hat ein anderes Bedürfnis nach Sauberkeit, von daher werden es einige von euch lieben und andere werden sie nur selten benutzen. Auch immer nützlich ist es, ein paar Blätter Klopapier in einen Ziploc-Beutel zu verstauen und so immer am Mann zu haben.Kleine Plastiktüten mit Reißverschluss sind supernützlich für Kleinkram, der sonst nervig im Rucksack herumschwirrt. Außerdem gehen sie nur schwer kaputt, sind wasserdicht, leicht und nicht teuer. Für empfindlichere oder wichtigere Sachen, empfehlen wir jedoch etwas stärker verarbeitete Ziplock Bags.Ein wasserdichter Packsack schützt die wichtigsten Wertsachen und Elektronik. Denn es gibt unterwegs immer mal wieder Situationen, wo du pitschnass wirst. Ob wegen des strömenden Regens, auf Bootstouren oder beim Trekking.Diese tolle Erfindung räumt nicht nur deinen Rucksack auf, sondern ermöglicht auch noch mehr Platz. Kompressionstüten sind wohl die Nummer Eins auf der Liste der Muss-dabei-sein-Sachen.Es ist ein leichter Innenschlafsack aus Baumwolle oder Seide. Du kannst ihn als Bettzeug nutzen, wenn deine Unterkunft nicht sauber ist oder du kein Bettlaken hast. Sollte man sich einen Schlafsack ausleihen, schlüpft man samt Inlett hinein und berührt ihn so nicht direkt. Beim Kauf sollte auf unterschiedliche Längen geachtet werden, damit er passend für die entsprechende Körpergröße ist.So viel mehr als nur ein Halstuch. Das Multifunktionstuch kannst du mit ein paar Handgriffen in eine Mütze, Haarband, Schlafbrille und Mundschutz verwandeln. So ist es ein Schutz vor Kälte, Sonne, Wind oder Staub. Noch dazu ist es klein und nimmt kaum Platz weg.Ein gutes Vorhängeschloss sollte immer dabei sein. So kann im Hostel das Schließfach gesichert werden. Anstatt sich ein Schloss zu leihen oder das vom Hotel zu nehmen, benutze besser dein eigenes. Denn Sicherheit geht vor.Last but not least! Zu guter letzt noch ein Tipp für die Reiseapotheke: Tiger Balm. Nach einer Nacht im Bus hast du bestimmt einen verspannten Nacken. Massiere die Stelle mit rotem Tiger Balm, du wirst sehen, schon nach kurzer Zeit breitet sich eine wohlige Wärme aus und deine Muskeln entspannen sich wie durch Zauberhand. Genauso hilft es bei Erkältungen, Mückenstichen und vielem mehr. Noch dazu riecht es gut.