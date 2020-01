Aspirin: Deshalb gehört das Medikament in Ihre Wäsche

Wer nach einer durchzechten Nacht am nächsten Morgen mit starken Kopfschmerzen aufwacht, greift schnell mal nach einer Tablette Aspirin. Das Schmerzmittel enthält aber auch Inhaltsstoffe, die vergilbte Kleidung wieder wie neu erscheinen lassen. inFranken.de erklärt, wie Sie Aspirin-Tabletten bei dieser Methode richtig anwenden.

Laut Aspirin.de enthält eine Tablette unter anderem den Wirkstoff Acetylsalicylsäure. Dieser Inhaltsstoff sorgt normalerweise für Schmerzlinderung oder zeichnet sich durch entzündungshemmende Eigenschaften aus. Allerdings ist das nicht die einzige Funktion. Denn die Säure bewirkt beim Wäschewaschen, dass matte und vor allem weiße Kleidung wieder in neuem Glanz erstrahlt.