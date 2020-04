Amazon Video: Kostenlose Kinder- und Familienserien für alle  das komplette Programm

Amazon gewährt seinen Kunden kostenlosen Zugriff auf Kinder- und Familienfilme und -serien*. Dieses Geschenk kommt für viele Eltern und Familien angesichts der Ausgangsbeschränkungen wegen des Coronavirus gerade rechtzeitig. Denn für Familien sind die Ausgangsbeschränkungen eine besondere Herausforderung: Die Kinder können nicht in die Schule und sich auch nicht mit ihren Spielkameraden treffen, der Aufenthalt im Freien ist nicht wie gewohnt möglich, Spielplätze haben geschlossen. Da können die Tage ganz schön lang werden.

Natürlich sollen die Kinder nicht einfach stundenlang vor dem Fernseher geparkt werden. Ein wenig Entertainment für die Kids als Entlastung für die Eltern dürfte aber okay sein. Das Angebot gilt für alle Amazon-Kunden, Sie benötigen kein kostenpflichtiges Amazon Prime-Abo.

Diese kinderfreundlichen Inhalte gibt es jetzt gratis

Bei den vielen kostenlosen Inhalten für Kinder und die ganze Familie handelt es sich sowohl um exklusive Eigenproduktionen von Amazon als auch um lizensierte Inhalte. Jetzt können Sie ohne Amazon-Prime-Abo* Serien wie „Peppa Wutz“, „Creative Galaxy“, “Feuerwehrmann Sam“ oder auch die „Teletubbies“ kostenlos ansehen. Als Kategorien gibt es „Serien für Kinder im Vorschulalter“, „Kinder Lieblingsfilme und –serien“ oder „Serien für Sechs- bis Elfjährige“ zur Auswahl.

Alle kostenlos angebotenen kinderfreundlichen Inhalte finden Sie auf der Übersichtsseite bei Amazon*. Bleiben Sie auf dem Laufenden: Die Angebote werden in den nächsten Tagen sicher noch erweitert. Wer auch auf die weiteren Inhalte von Amazon Prime Video zugreifen möchte, der kann den Streaming-Dienst einen Monat kostenlos testen*. Übrigens: Da sämtliche Kinos derzeit geschlossen sind, bietet Amazon bei Prime Video* in Kooperation mit den Filmstudios einige brandneue Kinofilme zum Streamen an. Diese kann man beispielsweise leihen, das kostet im Normalfall 4,99 Euro.

Um Ihnen und Ihren Kindern die Ausgangssperre etwas erträglicher zu machen, haben wir zudem Tipps gegen den Lagerkoller gesammelt, mit denen Sie die Zeit zuhause spielend rumkriegen. Amazon Prime Video einen Monat lang kostenlos testen

