Alzheimer heilen: Neue Behandlungsmethode gegen Demenz entwickelt

Um Alzheimer heilen - oder zumindest bessern - zu können, muss also eine Lösung gegen beide Ursachen gefunden werden. NeuroEM Therapeutics probierte sich aktuell an einer neuen Methode, welche mit Hilfe von elektrischen Impulsen gegen die Verklumpung des Proteins und die Proteinplaques vorgehen soll.

Transkranielle elektromagnetische Behandlung (TMS) getestet

Als transkranielle elektromagnetische Behandlung, oder auch transkranielle Magnetstimulation (TMS), bezeichnet man ein Vorgehen, bei dem "durch den Schädel hindurch" Bereiche des Gehirns mit Hilfe starker Magnetfelder stimuliert oder auch gehemmt werden.

Genau dies passierte auch in der Studie. Insgesamt acht Patienten mit einer leichten oder mittelschweren Form von Alzheimer trugen zur Behandlung eine Kopfbedeckung mit befestigten Magneten, welche elektromagnetische Impulse aussendeten. Der Sinn der Behandlung ist, dass die Proteinverklumpungen, welche bekanntlich kognitive Dysfunktion auslösen, durch die magnetische Stimulation abgebaut werden sollen.

Während der Testphase trugen die Teilnehmer die Kopfbedeckung zwei Mal täglich für jeweils eine Stunde über einen Zeitraum von zwei Monaten. Forscher meinen, dass zuvor blockierte Nervenzellen wieder funktionieren sollten, sobald die toxischen Verklumpungen der Proteine abgebaut wurden.

Sieben Patienten reagieren Positiv auf Behandlung

Nach der zweimonatigen Testphase kamen die Forscher zu einem positiven Ergebnis: sieben der acht Patienten wiesen eine Verbesserung ihrer Leistung in Bezug auf Gedächtnis, Verhalten, Stimmung, Aufmerksamkeit und Sprache auf.

Den Patienten wurde in der Studie ein Alzheimer-Schweregrad auf einer Skala von null bis 70 zugeordnet. Die Testphase brachte bei sieben der acht Patienten eine Verbesserung um mindestens vier Punkte auf der Skala. In der Regel kann man davon ausgehen, dass Betroffene sich in der Bewertung pro Jahr um etwa vier Punkte verschlechtern. Durch die Therapie wurde die Krankheit demnach um ein Jahr aufgehalten.

Die Studie und neue Form der Behandlung steht jedoch immer noch ganz am Anfang der Forschung und es kann noch nicht von einem Heilmittel für Alzheimer gesprochen werden. Wissenschaftler sind aber motiviert, die Studie weiter voranzutreiben und in der Zukunft an mehr Patienten auszutesten.