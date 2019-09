Alzheimer durch elektromagnetische Impulse heilen? Neue Studie bringt spannende Ergebnisse

Alzheimer betrifft rund 1,2 Millionen Menschen in Deutschland und ist somit die häufigste Form der Demenz. Sie wurde erstmals im Jahre 1906 wissenschaftlich beschrieben und es ist bis heute niemandem gelungen, ein Heilmittel zu finden. Das Forschungsinstitut NeuroEM Therapeutics aus Phoenix führte nun eine klinische Studie durch, in der sie elektromagnetische Impulse gegen Alzheimer einsetzten. Sie kamen zu spannenden Ergebnissen:

Verklumptes Protein und Ansammlung von Proteinplaques ausschlaggebend für Alzheimer

Um effizient forschen zu können, haben Wissenschaftler sich bei der Suche nach der Ursache von Alzheimer auf zwei Faktoren beschränkt: die Ansammlung von Proteinplaques (Amyloid-Beta) sowie die Verklumpung des Proteins "Tau" im Gehirn der Betroffenen. Beide Faktoren werden mit der Abtötung von Neuronen im Hirn in Verbindung gebracht und führen somit zu einer fortschreitenden kognitiven Dysfunktion.