Beziehungen mit Altersunterschied steckt unsere Gesellschaft sofort in enge Schubladen voller Vorurteile. Dabei müsste man doch eigentlich wissen, dass Liebe vor keinem Alter haltmacht. Und wer schon einmal geliebt hat, weiß, dass es der Mensch ist, der zählt, und nicht die Äußerlichkeiten. Statistisch ist es jedoch so, dass schon Partnerschaften mit 10 Jahren Unterschied kritisch gesehen werden. Welche Probleme werden hier gesehen? Das Phänomen verhält sich anders, je nachdem, welches Geschlecht der ältere Part der Beziehung ist, wie die Partnersuche-Experten erläutern:

Wer nach den Ursachen verschiedener Tendenzen von Altersunterschieden in Beziehungen sucht, stößt oft auf Argumente, die aus der Evolutionstheorie stammen. Dann heißt es etwa, dass Männer oft jüngere Frauen suchen, da der Fortpflanzungstrieb hier mitspielt. Frauen dagegen würden sich am erfahrenen, mächtigen Mann orientieren, der ihnen Sicherheit verspricht. Dafür kommen meist ältere Kandidaten in Frage als ein Jungspund, der gerade erst das Elternhaus verlassen hat.

Problematisch bei diesen Erklärungen ist, dass unsere Gesellschaft längst viel mehr Freiheiten bei der Partnersuche zulässt und vorlebt. Wir sind eben nicht mehr nur mit dem Speer auf Mammutjagd, sondern können unsere Lebensentwürfe frei wählen.

Altersunterschied in der Beziehung: Wie groß darf er sein?

Ein Blick in die Medien zeigt uns zunächst einmal, dass alles erlaubt und alles möglich ist. George und Amal Cloney trennen 17 Jahre, Heidi Klum ist 16 Jahre älter als Tom Kaulitz. Nur weil manch unseriöse Medien darin einen Vorrat an unerschöpflichen Schmuddelgeschichten sehen, muss man sich nicht ebenso abfällig über derlei Beziehungen äußern. Zeit für eine Betrachtung auf dem Boden von Zahlen und Tatsachen! Hier finden Sie sorgsam zusammengetragene Fakten zur Paarbeziehung zwischen unterschiedlichen Generationen:

Natürlich gilt es bei einer solchen Beziehung aber die unterschiedlichen Erwartungen und Lebensphasen der beiden Partner zu berücksichtigen. Man ist im Alter andere Standards gewohnt, sehnt sich nach anderer Freizeit, anderen Urlaubszielen, möchte vielleicht nicht mehr Karriere machen, während der jüngere Partner noch große Pläne und einen starken Selbstverwirklichungsdrang haben kann. Auch ist ein möglicher früher Tod des Partners ein Thema, das man offen ansprechen sollte.

Für jede Konstellation gibt es aber Lösungen und Chancen. Oft lassen sich diese als einfache Regeln formulieren, die man, einmal gelesen, nicht mehr vergisst und im Beziehungsalltag sogleich beherzigen kann.

Beziehung mit Altersunterschied: 5 Expertentipps

Grob gesagt beschäftigen Partner, zwischen denen einige Jährchen liegen vor allem folgende Aspekte:

Offenheit und Direktheit: Die eigenen Wünsche, Gefühle und Ängste noch deutlicher als im Normalfall benennen.

Trotz aller Unterschiede Gemeinsamkeiten pflegen: So verschieden auch die Interessen sind, leidenschaftliche Zweisamkeit muss gesucht und geschätzt werden.

Zukunft klar definieren: Wo will der Partner hin und wo sieht er sich in 10 Jahren? Wer in einem Boot sitzt, muss wissen, wohin es steuert.

Rollenklischees über Bord: In der Partnerschaft zählt Alt und Jung nicht, sondern nur die gegenseitige Anziehung.

Kompromisse finden: Es kann anstrengend sein, aber Bedürfnisse im Spagat brauchen Lösungen, damit die unterschiedlichen Vorstellungen nicht ganz auseinandergehen.

Wer jedoch altersbedingt unsicher ist, wie und wo man Singles treffen und kennenlernen kann, die sich wie man selbst etwa in der goldenen Lebenshälfte befinden, hat es heute einfacher denn je. So viele Singles im besten Alter es auch gibt, so sehr man sich auch nach einem neuen Menschen an seiner Seite sehnt, so knifflig ist es ab einem bestimmten Alter dennoch, sich neu zu verlieben.

