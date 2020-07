Zwiebeln schneiden ohne Tränen: Mit diesen 11 Tricks funktioniert es

Wer gerne kocht, der kennt den ungeliebten Arbeitsschritt und die damit verbundenen Probleme sehr gut: Zwiebeln schneiden. Beginnen die Augen erst einmal zu tränen, vergeht der Spaß am Kochen. Doch das muss nicht sein, denn es gibt einfache Tricks, die dagegen helfen.

Grund für die Tränen ist ein gasförmiger Stoff in der Zwiebel: Propanthialoxid. Er dient der Zwiebel als Schutz vor Schädlingen. Doch wie lassen sich die Tränen verhindern? Das gelingt dadurch, wenn die Ausscheidung des Stoffes gehemmt oder ganz verhindert wird. Zudem sollte das Gas nicht an die Schleimhäute der Nase oder die Rezeptoren am Auge gelangen. Wie das gelingt, erklärt ihnen inFranken.de mit diesen 11 Tricks.

Schluss mit tränenden Augen beim Zwiebelschneiden

Tipp 1: Vor einem geöffnetem Fenster schneiden. Ein einfacher Trick, um die Augen zu schützen: Bei einem geöffnetem Fenster können die reizenden Zwiebeldämpfe leichter abziehen. Alternativ bietet sich auch das Einschalten der Dunstabzugshaube an.

Tipp 2: Nur durch den Mund atmen. Wie bereits erwähnt, sollte der gasförmige Stoff nicht an die Schleimhäute der Nase gelangen. Bleibt die Nase also geschlossen, werden die Schleimhäute geschützt - und die Augen bleiben trocken.

Tipp 3: Schutzbrille aufsetzen - Augen schützen. Effektiv und einfach: Eine Schutz- oder Schwimmbrille aufsetzen. So werden die Augen geschützt und die Zwiebeln können ganz ohne Tränen geschnitten werden.

Tipp 4: Schluck Wasser im Mund. Dieser Trick funktioniert nicht bei jedem - doch ein Schluck Wasser im Mund kann tatsächlich dabei helfen, dass die Augen beim Zwiebelschneiden nicht tränen.

Tipp 5: Schneidebrett anfeuchten. Wird das Schneidbrett mit Wasser nass gemacht, können weniger reizende Stoffe aufsteigen. Somit gelangen nur wenige davon in die Schleimhäute oder ans Auge.

Tipp 6: Zwiebel unter Wasser legen. Hier wird die Zwiebel in eine Schüssel mit Wasser gelegen und darin geschnitten. Das Wasser hemmt die Entstehung reizender Gase.

Tipp 7: Wurzel zuletzt abschneiden. Oft wird die Wurzel einer Zwiebel zuerst abgeschnitten - doch darin sind besonders viele der reizenden Gase enthalten. Daher sollte die Wurzel erst zum Schluss abgeschnitten werden.