Die klassische Uniform der Polizei ist wahrscheinlich auch dir bekannt. Willst du Mitarbeitende der Polizei, die zivil unterwegs sind, erkennen, ist es jedoch weitaus schwieriger. Einige Merkmale können ein Hinweis auf die Zivilpolizei liefern.

Im Jahr 2020 gab es nach Angaben des Statistischen Bundesamtes insgesamt 333.600 Personen im Polizeidienst in Deutschland. Allein in Bayern sind täglich 40.000 von ihnen unterwegs, um die Sicherheit der Bevölkerung sicherzustellen. Die einheitliche Uniform dient in der Regel dazu, dass die Polizei schnell erkannt werden kann. Doch Polizeikräfte im Zivildienst beabsichtigen genau das Gegenteil: Um unerkannt zu bleiben, tragen sie keine Uniform.

Aufgrund dessen, dass die Zivilpolizei unerkannt bleiben will, ist es für die Bevölkerung kein Leichtes, sie zu bemerken. Dennoch gibt es einige Merkmale, anhand derer es dir in einigen Fällen möglich sein wird, die Zivilpolizei zu erkennen.

Meist sind zivile Polizeikräfte Erfahrungen zufolge zu zweit unterwegs. In der Regel sind sie zivil gekleidet; nur in seltenen Fällen begegnest du der Zivilpolizei in Uniform. In dem Fall fahren sie zivile Fahrzeuge, sind aber polizeilich uniformiert. Ob Polizist*innen uniformiert oder zivil gekleidet sind, hängt in der Regel von der jeweiligen Zivilstreife ab. Die bürgerliche Kleidung der Zivilpolizei ist größtenteils schlicht gehalten.

Sind die Polizist*innen nicht in Uniform gekleidet, kannst du dir vielleicht durch das Fahrzeug Gewissheit schaffen. In den meisten Fällen sind die Polizeifahrzeuge farblich neutral gehalten. So sind die Autos der zivilen Polizei häufig dunkelgrau, silbern, schwarz, dunkelblau oder dunkelgrün.

Bei dem Fahrzeugmodell könnte es sich um einen 3er- oder 5er-BMW handeln.

Unter den Autotypen gibt es ebenfalls einige Modelle, die gehäuft vorkommen. Darunter fallen der VW Passat, der Opel Astra, der 3er- oder 5er-BMW sowie die Mercedes E-Klasse. Immer wieder werden Kleinwagen wie der VW Golf oder Vans wie der VW T5 genutzt. Auf dem Fahrzeug der Zivilpolizei befindet sich oft eine Funkantenne, die deutlich länger als üblich ist.

Fällt dir an der Hinterseite des Autos eine LED-Tafel auf, könnte diese ein Hinweis auf die zivile Polizei sein. Anhand dieser Tafel wird die Halte-Aufforderung kommuniziert. Steht das Auto in deiner Nähe, könntest du als Merkmal eine kleine stabförmige, schwarze Kamera am Rückspiegel erkennen. Ist es dir bei geringer Distanz möglich, einen Blick in das Auto zu werfen, kannst du typischerweise eine Funksprecheinrichtung in der Mittelkonsole entdecken.

Die zivile Polizei zielt darauf ab, nicht erkannt zu werden, sodass sie im Notfall spontan eingreifen kann. Möchtest du die Zivilpolizei erkennen, stellt sich dies infolgedessen als ziemlich schwierig heraus. Dennoch gibt es einige Merkmale, an der du sie häufig bemerken kannst.