Stellen Sie sich vor: Sie stehen im Supermarkt an der Kasse, Ihr Einkaufswagen ist voll und Sie wollen bezahlen. Sie machen hektisch Ihr Portemonnaie auf und Ratsch! Der Reißverschluss reißt versehentlich Ihren Geldschein ein? Was nun? Dürfen Sie dann einfach noch mit ihm bezahlen?

Handelt es sich bei Ihrem Geldschein um eine Währung, die sich offiziell im Umlauf befindet, ist dieser nach wie vor als Zahlungsmittel gültig, so steht es auf der Website der Volksbanken Raiffeisenbanken. Manche Verkäufer nehmen beschädigtes Geld jedoch nicht an.

Kleinere Risse sind beim Bezahlen kein Problem

Solange der Geldschein nur einen kleinen Riss hat, ist das kein Problem. Er wird in der Regel beim Bezahlen akzeptiert. "Die beschädigten Scheine gibt der Händler dann aber nicht wieder in Umlauf, sondern führt sie an die Bundesbank zurück", erklärt Ulrich Binnebößel vom Handelsverband Deutschland.

Ist der Geldschein stark eingerissen oder sogar in mehrere Teile zerfetzt, kann der Verkäufer selbst entscheiden, ob er den Geldschein annimmt. Falls nicht, können Sie zu Ihrer Hausbank oder zur Bundesbank gehen und den Geldschein gebührenfrei zum Umtausch vorlegen. In der Regel müssen Sie außerdem bei der Bundesbank einen Antrag auf Erstattung stellen. Eine wichtige Voraussetzung für den Umtausch ist: Es muss noch mehr als die Hälfte des Scheins vorhanden sein. Ist das nicht der Fall, müssen Sie nachweisen können, dass die andere Hälfte vernichtet ist.

Auch kleinere Beschriftungen werden beim Bezahlen normalerweise akzeptiert. Bei größeren Bemalungen ist es am sinnvollsten zur Hausbank oder zur Bundesbank zu gehen und den Schein umzutauschen. Die einzige Einschränkung dabei sind mutwillig beschädigte Scheine. Auch Geld, das in Verbindung mit kriminellen Handlungen steht, wird bei der Sparkasse beispielsweise nicht akzeptiert.

Selbst wenn Ihr Geld verbrannt ist, ist die Lage nicht aussichtslos

Selbst wenn das Geld verbrannt ist und die Lage aussichtslos erscheint, sollten sich Kunden nicht scheuen, so etwas bei der Bundesbank abzugeben oder einzuschicken. Die Kunden sollten jedoch alles so lassen, wie es war. Selbst kleinste Teile beziehungsweise Reste wie zum Beispiel Asche sollten so verpackt werden, dass weitere Beschädigungen vermieden werden. Die Experten im Analysezentrum haben Methoden, um herauszufinden, wie viel Geld verbrannt oder anderweitig beschädigt ist.

