Fakten zum Olivenöl

7 Anwendungsmöglichkeiten

Tipps zur Anwendung des Öls im Haushalt

Olivenöl eignet sich nicht nur ideal zum Kochen: Im Haushalt könnte das Öl dein unerwarteter Reinigungs-Helfer werden. Wir zeigen dir, wie du Olivenöl beim Putzen verwenden kannst.

Olivenöl im Haushalt: Der vielseitige Reinigungs-Helfer

Laut dem International Olive Council (IOC) konsumieren Bürger*innen in Deutschland etwa einen halben Liter Olivenöl pro Jahr. Für die meisten gehört Olivenöl zur Grundausstattung in der Küche und somit in jeden Haushalt.

Dein Verbrauch an Olivenöl könnte sich zukünftig noch erhöhen: Das Öl lässt sich nämlich nicht nur in der Küche anwenden, sondern auch im Haushalt:

Befindet sich in deinem Holzboden oder einem Möbelstück aus Holz ein Kratzer, kannst du diesen mit einem Gemisch aus 1/3 weißem Essig und 3/4 Olivenöl entfernen. Dafür tunkst du ein Küchentuch in das Gemisch und reibst mit diesem über den Kratzer, der nun im Handumdrehen verschwinden sollte. Zur Pflege von Leder: Handschuhe, Schuhe oder eine Ottomane aus Leder kannst du einfach mit etwas Olivenöl reinigen. Gib etwas Olivenöl auf ein Baumwolltuch, reibe das Leder damit ein und lasse alles etwa eine halbe Stunde einwirken. Nach dem Abwischen des Öls glänzt das Leder wieder wie neu.

Handschuhe, Schuhe oder eine Ottomane aus Leder kannst du einfach mit etwas Olivenöl reinigen. Gib etwas Olivenöl auf ein Baumwolltuch, reibe das Leder damit ein und lasse alles etwa eine halbe Stunde einwirken. Nach dem Abwischen des Öls glänzt das Leder wieder wie neu. Zur Entfernung unangenehmer Gerüche: Häufig kommen aus Abflüssen unangenehme Gerüche. Mit einem Esslöffel Olivenöl und einem Tropfen eines ätherischen Öls deiner Wahl verschwindet der Geruch sofort und kann sich sogar zu einem angenehmen Duft verwandeln.

Häufig kommen aus Abflüssen unangenehme Gerüche. Mit einem Esslöffel Olivenöl und einem Tropfen eines ätherischen Öls deiner Wahl verschwindet der Geruch sofort und kann sich sogar zu einem angenehmen Duft verwandeln. Zur Entfernung von Kleber: Auf glatten Flächen aus Kunststoff, Leder oder Holz lassen sich Klebereste mit einem in Olivenöl getränktem Tuch entfernen. Reibe dieses so lange über die Fläche, bis der Kleber verschwunden ist.

Auf glatten Flächen aus Kunststoff, Leder oder Holz lassen sich Klebereste mit einem in Olivenöl getränktem Tuch entfernen. Reibe dieses so lange über die Fläche, bis der Kleber verschwunden ist. Zur Vermeidung quietschender Türen: Olivenöl lässt sich als ein natürliches Schmiermittel einsetzen. Verteile etwas Öl auf einem Lappen und reibe damit Scharnier und Schloss ein; schon ist das quietschende oder knarrende Geräusch Vergangenheit.

Olivenöl lässt sich als ein natürliches Schmiermittel einsetzen. Verteile etwas Öl auf einem Lappen und reibe damit Scharnier und Schloss ein; schon ist das quietschende oder knarrende Geräusch Vergangenheit. Zur Bekämpfung von Blattläusen: Zu Beginn der wärmeren Jahreszeit sind Schädlinge wie Blattläuse keine Seltenheit. Du kannst ein natürliches Bekämpfungsmittel aus Olivenöl, etwas Wasser und einigen Tropfen Spülmittel herstellen. Dieses gibst du im Anschluss in eine Sprühflasche und spritzt es auf die Pflanzen, die betroffen sind. Durch den öligen Film können die Läuse nicht mehr atmen, sodass sie sterben.

Zu Beginn der wärmeren Jahreszeit sind Schädlinge wie Blattläuse keine Seltenheit. Du kannst ein natürliches Bekämpfungsmittel aus Olivenöl, etwas Wasser und einigen Tropfen Spülmittel herstellen. Dieses gibst du im Anschluss in eine Sprühflasche und spritzt es auf die Pflanzen, die betroffen sind. Durch den öligen Film können die Läuse nicht mehr atmen, sodass sie sterben. Zur Reinigung von Edelstahl: Schlieren, Wasserflecken, Anlaufen und Korrosion auf Töpfen, Edelstahlgeräten oder dem Spülbecken kannst du vermeiden, indem du sie mit einem weichen Tuch abreibst, auf welches du etwas Olivenöl gegeben hast. Denselben Effekt erreicht das Olivenöl auch bei Messing.

Befindet sich nach deiner Anwendung im Haushalt noch überschüssiges Öl auf der Fläche, kannst du dieses einfach mit einem trockenen Tuch entfernen. Wichtig ist, dass du nicht zu viel verwendest, da auf einigen Oberflächen ansonsten Flecken entstehen könnten.

Fazit

Zu Reinigungszwecken ist also nicht immer ein teures Produkt erforderlich; es reicht, ein normales Olivenöl zu verwenden. Die Vielseitigkeit des natürlichen Öls ermöglicht es dir, auf einige chemische Reinigungsmittel zu verzichten.

Tipp: Ebenso wie Olivenöl lässt sich Essig vielseitig zum Reinigen einsetzen. Hier kannst du nachlesen, wie du Essig im Haushalt verwenden kannst.