Cozy Games sind derzeit extrem beliebt. Der Begriff "cozy" kommt aus dem Englischen und bedeutet "gemütlich", "behaglich" oder auch "kuschelig". Der Name ist Programm. Bei dieser Kategorie von Computerspielen handelt es sich um leicht spielbare, stressfreie und ästhetisch sehr ansprechende Spiele zum Wohlfühlen. Diese Game-Nische zeichnet sich durch pastellige, angenehme Farben aus und die Spielwelten sind oft fantastischer Natur.

So finden sich die Charaktere der Cozy Games beispielsweise in Märchenwäldern, verzauberten Farmen oder auch in kleinen Cafés wieder. In den entspannten Spielen geht es nicht darum große Kämpfe zu gewinnen oder bestimmte Ziele zu erreichen. Vielmehr steht die virtuelle Welt und die darin lebenden Figuren im Vordergrund. Oftmals wird eine Welt auch erst durch die Spielerinnen und Spieler aufgebaut. So kannst du beispielsweise in "Cloud Gardens" verlassene und verwahrloste Städte durch Pflanzen und Blumen beleben. Dekorativ können Industrieanlagen und Ruinen gestaltet und bepflanzt werden. Dadurch erschaffst du eine völlig neue Welt.

Darum sind die Spiele ein Winter-Trend

Bei einer Tasse Tee computerspielen? Bei Cozy Games auf jeden Fall! CC0 / Pixabay / gracinistudios

Eines der wohl bekanntesten Cozy-Games ist das Spiel„Animal Crossing“*, das inzwischen Teil einer ganzen Serie ist. 2001 löste es einen Cozy-Trend aus, der sich mittlerweile fest etabliert hat. 19 Jahre später wurde "Animal Crossing: New Horizons"veröffentlicht. Es ist das wohl bisher stärkste Cozy Game und war eines der meistverkauften Spiele des Jahres 2020. Cozy-Games werden bewusst entwickelt und haben inzwischen einen eigenen Markt.

Doch warum genau sind diese Spiele ein solcher Winter-Trend? Die Antwort besteht aus mehreren Aspekten, die Cozy-Games zu einem kuscheligen Wohlfühlgame machen:

In den gemütlichen Spielen gibt es kaum risikoreiche Aktivitäten oder drohende Verluste. Stattdessen kannst du dich auf künstlerisches, soziales und emotionales Engagement konzentrieren und wirst oft dazu ermutigt, dich ethisch oder kreativ zu verhalten.

Ein entspanntes Tempo und farbenfrohe Ästhetik sorgen für stressfreie Spielstunden.

In den Cozy-Games geht es nicht um das Gewinnen oder Verlieren, sondern rein um Spaß am Spiel.

Beliebte Cozy Games

Inzwischen gibt es eine große Auswahl an Cozy Games und jedes Jahr kommen neue und kreative Spiele dazu. Ein sehr beliebtes Cozy Game ist beispielsweise "Coffee Talk". Hier kannst du deine Gäste in einem gemütlichen Café als Barista bedienen und ihnen bei ihren Lebensgeschichten zuhören. Leckere Getränke und viele Gespräche machen das Ganze fast zu einem lebendig gewordenen Roman. Du kannst Informationen über deine Stammgäste einholen, die in dieser Welt aus Orks, Menschen, Vampiren und Katzenwesen bestehen. Außerdem kannst du aus einer großen Playlist Songs abspielen und natürlich Rezepte für diverse Heißgetränke nachschlagen. Mit der Zeit hast du Zugriff auf immer mehr Getränke, die du deinen Gästen servieren kannst. Von Espresso über Matcha Latte ist alles dabei. Hast du Lust auf einen entspannten Nachmittag? Dann ist dieses Spiel eine gute Wahl.

Bereits für jüngere Spieler eignet sich das Cozy Game "Haven Park". Der Hauptcharakter ist ein Vogel namens Flint, welcher für seine alte Oma eine Parkanlage für Camper übernehmen soll. Du hältst alles in Stand, pflegst die Anlage und kümmerst dich um die Anliegen der Besucher. Doch als Erstes muss die Insel erkundet werden und passende Campingplätze musst du ebenfalls herrichten. Gerade für Kinder ein angenehmes und kreatives Spielvergnügen.

Zusammengefasst sind Cozy-Games ein unterhaltsamer Zeitvertreib mit absolutem Wohlfühlfaktor. Gerade wenn die Vorweihnachtszeit besonders stressig ist, sind solche Spiele genau das Richtige für dich! Egal wie alt du bist und was dir gut gefällt, Cozy Games bieten für jeden Spieler und jede Spielerin entspannte Stunden und vielfältige Spielwelten. Die traumhaften Designs und die kreativen Möglichkeiten laden geradezu dazu ein, bei einer heißen Tasse Tee und ein paar Plätzchen zu spielen.

Tipp: Vielleicht magst du ein leckeres Getränk genießen, während du spielst? So wird die entspannende Atmosphäre perfekt.