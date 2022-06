Handtuch wechseln : So oft solltest du es waschen

Zwei Drittel der Deutschen duschen mindestens einmal täglich: Das heißt, wir verbringen ganz schön viel Zeit im Bad - und mit unserem Handtuch. Einige Menschen unterliegen dabei dem Irrglauben, dass das eigene Handtuch besonders lange frisch und rein bleiben würde, schließlich ist man ja frisch gewaschen, wenn man es benutzt. Wie oft sollte man sein Handtuch wirklich waschen?

Wie oft das Handtuch wechseln? Das hängt vom Zweck ab

Schon nach der ersten Nutzung tummelt sich so Einiges auf deinem Handtuch: Bakterien, Pilze, Schuppen, Speichelsekret, Analsekret, Harnsekret. Dazu kommen viele andere Keime aus dem Badezimmer, die aufs Tuch gelangen können. Nicht zuletzt ein kleiner Spritzer aus der Toilette. Wenn du dich fragst, wann du dein Handtuch waschen solltest, musst du unterscheiden, um welche Handtücher es geht – Duschhandtücher, Handtücher zum Händeabtrocknen und so weiter. Die Verbraucherzentrale rät dazu, Handtücher generell bei 60 Grad zu waschen - dann werden mehr Keime entfernt, als bei einem 40-Grad-Waschgang.

So oft solltest du die verschiedenen Handtücher waschen:

Duschhandtuch: Im Durchschnitt ist es empfehlenswert, das Duschhandtuch zu wechseln, nachdem du es drei- bis fünfmal benutzt hast. Lass es jedes Mal gut durchtrocknen, nachdem du es benutzt hast.

Handtücher für die Hände: Auch diese Handtücher solltest du alle paar Tage wechseln. Vor allem dann, wenn du das Handtuch mehrmals täglich oder sogar mit anderen Personen benutzt. Bist du viel außer Haus, kannst du diesen Zeitraum auch strecken.

Waschlappen: Waschlappen werden oft intensiv genutzt, zum Beispiel zur Gesichtsreinigung oder um Make-Up zu entfernen. Daher solltest du sie täglich oder einfach nach jedem Gebrauch wechseln.

Sporthandtuch: Hier gelten die gleichen Regeln, wie beim Duschhandtuch. Vergisst du ein feuchtes Sporthandtuch mal in einer Sporttasche, dann solltest du es danach wechseln.

"Ein feuchtes Handtuch fängt irgendwann an zu leben": Durchtrocknen ist wichtig

Der Mikrobiologe Philip Tierno von der New Yorker "School of Medicine" hat in der "Welt" dazu geraten: "Nach jeder Benutzung sollte das Badetuch einmal komplett durchtrocknen." Die Mikroorganismen, die sich in feuchten Handtüchern bilden, können laut dem Experten sonst schnell auf unserer Haut landen.

Gesundheitliche Schäden brauche man zwar nicht zu befürchten, aber gut für die Haut sei es dennoch nicht ein feuchtes Handtuch zu benutzen: "Ein feuchtes Handtuch fängt irgendwann an zu leben", erklärt Tierno. Die Folge: Pickel und andere Unreinheiten können auftreten.

