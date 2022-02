Diese Dokumente solltest du behalten!

Welche Unterlagen kannst du entsorgen?

Im Laufe der Jahre sammeln sich bei den meisten viele Unterlagen an. Mietverträgen, Versicherungspapiere, Ausweise bis hin zu Kontoauszügen und Rechnungen: Alles klingt irgendwie zu wichtig für die Mülltonne, aber nach einiger Zeit sind die Berge an Dokumenten so groß, dass du das, was du brauchst, nicht mehr finden kannst. Kannst du nicht doch das ein oder andere entsorgen?

Was du unbedingt behalten musst

Schön wäre es dann, wenn einiges davon doch entsorgt werden könnte. Aber wie stellst du sicher, dass du die Unterlagen nicht doch irgendwann nochmal brauchst und bei welchen Dokumenten besteht eventuell sogar eine Archivierungspflicht?

Es gibt einige Dokumente, die du auf jeden Fall für immer aufheben solltest

Ausweise und Pässe: Da in Deutschland eine Ausweispflicht herrscht, ist es unbedingt notwendig einen gültigen Ausweis/Pass zu besitzen. Geburtsurkunde: Die Geburtsurkunde wird für viele Dinge als Nachweis gebraucht. Unter anderem beim Kindergeldantrag, für die Krankenkasse und später für die Rentenversicherung. Heiratsurkunde: Wichtig wird die Heiratsurkunde, wenn es um gemeinsame Finanzen, den neuen Nachnamen oder neue Ausweispapiere geht. Scheidungsbeschluss: Mithilfe der Scheidungsurkunde kann der Nachname wieder geändert werden und Bankkonten können aufgelöst werden, außerdem kann sie bei einem Todesfall wichtig sein, um Ex-Partner*innen vom Erbe auszuschließen. Sozialversicherungspapiere: Sowohl der Sozialversicherungsausweis als auch Sozialversicherungsmeldungen sollten ein Leben lang aufbewahrt werden, da sie für Krankenversicherung und Rente wichtig sind. Testament, Sterbeurkunde und Erbschein: Beides wird im Erbfall wichtig und sollte ein aufgehoben werden. Das eigene Testament sollte natürlich auch bis zum Lebensende aufbewahrt werden und im besten Fall zur Aufbewahrung einem Nachlassgericht gegeben werden. Für Erben könnten auch betriebliche Altersvorsorgen relevant sein, diese sollten deshalb auch unbedingt archiviert werden. Schulzeugnisse: Vor allem Abschlusszeugnisse sollten aufgehoben werden, am besten als Original.

Was du entsorgen kannst

Wirklich viele Dokumente für die Mülltonne gibt es nicht. Einige Sachen müssen aber nur für eine bestimmte Zeitspanne aufgehoben werden und können danach entsorgt werden.