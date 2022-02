WhatsApp: Achtung bei dieser Nachricht

Zuerst machte ein Fake-Gewinnspiel von "dm" die Runde, dann eins des österreichischen Drogeriemarkts "Bipa". Aktuell erhalten viele Nutzer und Nutzerinnen auf WhatsApp eine Nachricht, die von einer Supermarktkette stammen soll - doch auch dahinter steckt eine Betrugsmasche.

Fiese WhatsApp-Falle: So erkennt ihr den Betrug

Hinter dieser fiesen Masche stecke aber nicht Eurospar, wie die Faktencheck-Expertenplattform Mimikama warnt. Unter Vorgabe falscher Tatsachen versuche man Internetnutzer in eine Handyabofalle beziehungsweise zu dubiosen Gewinnspielen zu locken. Angeblich soll die Supermarktkette ihr 100. Jubiläum feiern, Nutzer*innen wird ein möglicher Preis von 200 Euro schmackhaft gemacht. "Dazu bräuchte man die Nachricht nur mit seinen Kontakten auf WhatsApp zu teilen", teilt Mimikama mit.

Am Ende gebe es aber keine 200 Euro zu gewinnen, sondern man lande vermutlich in einer Handyabofalle, weil man dort seine Mobilnummer eintragen müsse oder an dubiosen Gewinnspielen teilnehmen könne. Bei diesen gehe es schlussendlich darum, "persönliche Daten der Teilnehmer zu sammeln". Das Gewinnspiel, egal wo es Ihnen im Netz in dieser Form begegne, sei nicht von Spar ins Leben gerufen worden.

Tippe man auf die Nachricht, dann lande man "auf einer gefälschten Eurospar-Webseite auf der man verschiedene Fragen beantworten muss", heißt es bei Mimikama. Am Ende werde man aufgefordert, diese auch noch mit einer bestimmten Anzahl an WhatsApp-Kontakten zu teilen. Die Plattform empfiehlt, unter keinen Umständen an solchen vermeintlichen "Gewinnspielen" teilzunehmen und auch auf keine Nachrichten zu antworten. Stattdessen solle man diese so schnell wie möglich löschen.