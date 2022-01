Was steckt hinter der Namensänderung ?

Jeder kennt WhatsApp und viele nutzen es täglich. Seit kurzem wird auf dem Startbildschirm der App "WhatsApp from Meta" angezeigt statt wie zuvor "WhatsApp from Facebook". Was steckt hinter der Namensänderung, welche Veränderungen gibt es für die User und beeinflusst das auch andere Apps?

Was steckt hinter der Namensänderung?

Facebook hat vor kurzem den Namen des Mutterkonzerns zu "Meta" geändert. Der Grund dahinter ist, dass Mark Zuckerberg seine sozialen Medien und Produkte unter einem Dach zusammen bringen möchte.

Für viele steckt jedoch auch noch eine andere Ursache hinter der Namensänderung: Die schlechte Presse, die in den letzten Jahren den Konzern gebeutelt hat. Womöglich will Zuckerberg durch die Änderung davon ablenken und das Image wieder aufpolieren.

Der Konzern will so auch den Fokus auf die neue virtuelle Welt "Metaverse" lenken, in der die Zukunft des Konzerns und auch der digitalen Kommunikation gesehen wird.

Welche Änderungen gibt es für den User?

Für dich als User des WhatsApp-Messengers stellt sich natürlich die Frage, ob sich etwas an der Nutzung der App ändert oder nicht.

Dies ist schnell und einfach geklärt: Es gibt keine Veränderung für die User. Lediglich der Name des Konzerns an sich wurde geändert, die Nutzung der App ist davon nicht beeinträchtigt.

Die einzigen Veränderungen, die derzeitig durchgeführt werden, sind neue Sicherheitsupdates und ein Update für das Archiv, damit die Sicherung von Chatverläufen und Nachrichten leichter von der Hand geht.

Änderungen bei Facebook und Instagram?

Auch bei Facebook und Instagram, die ja ebenfalls dem Meta-Konzern gehören, findet sich jetzt der neue Name.

Zuckerberg möchte Facebook weiterhin unter dem gleichen Namen führen, um somit den großen Konzern von dem sozialen Netzwerk abzugrenzen. In der Instagram-App wird ebenfalls "from Meta" angezeigt, sobald man die App startet. Aber auch wie bei WhatsApp ändert sich an der Nutzung von Facebook und Instagram nichts. Und das wird wohl eine Weile so bleiben, wenn man sich den Erfolg der Apps ansieht.

