Wespen und Bienen vertreiben, ohne sie zu töten: Mit diesen Tricks klappt es

Zuerst einmal gilt festzuhalten, dass weder Wespen noch Bienen gerne stechen - beide tun dies in aller Regel nur, wenn sie ihr Nest verteidigen müssen oder direkt angegriffen werden. Sie tun es aber auch, wenn sie ihre Nahrungsquelle schützen möchten.

Deshalb sollten Sie auf keinen Fall auf die Insekten* losgehen, indem Sie beispielsweise wild mit den Armen wedeln, weil Sie die Tierchen verscheuchen wollen. Setzen Sie besser auf diese einfachen Tricks, um die Plagegeister zu vertreiben - ohne sie zu töten.

Wespen und Bienen vertreiben, ohne sie zu töten - so geht's

Die Devise lautet: Abschrecken und Weglocken. Abseits dessen gibt es einige Grundregeln, die Sie beachten sollten, damit die Insekten* Ihren entspannten Grill-Abend nicht stören. In aller Regel sind es die Wespen, die stören, weshalb sich unsere Tipps in erster Linie auf diese Insekten beziehen. Bienen wollen im Regelfall nichts von Ihnen wissen, sondern lediglich von Ihren Blumen. Stellen Sie deshalb am besten keine auf den Tisch , an dem Sie essen. Sollte Sie einmal eine Biene dort besuchen, warten Sie einfach kurz, meistens fliegt sie zügig wieder weg.

So vertreiben Sie Wespen, ohne sie zu töten

Ebenso wie Bienen mögen Wespen den Geruch von Basilikum überhaupt nicht. Es hilft also, wenn Sie Basilikum dort verteilen, wo Sie die Wespen fernhalten möchten. Beispielsweise an der Stelle, an der Sie Abends grillen. Außerdem können Sie noch folgendes tun:

Zitrus- und Nelkengeruch hält Wespen fern : Genauso wirkungsvoll wie Basilikum sind Nelken, die Sie in Zitrusfrüchte wie Zitronen und Orangen stecken. Ebenso eignen sich ätherische Öle, beispielsweise Zitronella*, Teebaum*- oder Nelkenöl*.

: Genauso wirkungsvoll wie Basilikum sind Nelken, die Sie in Zitrusfrüchte wie Zitronen und Orangen stecken. Ebenso eignen sich ätherische Öle, beispielsweise Zitronella*, Teebaum*- oder Nelkenöl*. Auch Knoblauchzehen sind eine gute Alternative : Schneiden Sie diese auf und verteilen Sie sie.

: Schneiden Sie diese auf und verteilen Sie sie. Der Geruch von Salmiak* soll Wespen ebenso fern halten.

soll Wespen ebenso fern halten. Wenn Sie verhindern wollen, dass Wespen, Bienen und andere Insekten ins Haus gelangen, sollten Sie Ihre Fenster mit Fliegengittern* ausstatten.

sollten Sie Ihre Fenster mit Fliegengittern* ausstatten. Bienen wie Wespen mögen Kaffeegeruch nicht : In einem Gefäß, welches feuerfest ist, können Sie Kaffeepulver* anzünden - das hält die Insekten fern.

: In einem Gefäß, welches feuerfest ist, können Sie Kaffeepulver* anzünden - das hält die Insekten fern. Wer reichlich Tomaten und Basilikum in seinem Garten anbaut, hat außerdem bessere Chancen, wenig von Wespen belästigt zu werden: Sie mögen den Geruch nicht.

in seinem Garten anbaut, hat außerdem bessere Chancen, wenig von Wespen belästigt zu werden: Sie mögen den Geruch nicht. Weitere Mittel, die helfen sollen: Räucherstäbchen* und Kupfermünzen . Die Kupfermünzen, beispielsweise ein 5-Cent-Stück, soll auf der Haut gerieben werden, wodurch ein Geruch entsteht, den Wespen verabscheuen.

. Die Kupfermünzen, beispielsweise ein 5-Cent-Stück, soll auf der Haut gerieben werden, wodurch ein Geruch entsteht, den Wespen verabscheuen. Außerdem können Sie die Wespen auch weglocken, indem Sie beispielsweise eine Scheibe Wurst oder reife Trauben in einigen Metern Entfernung auslegen.

Was tun, wenn sich ein Bienenvolk in meinem Garten ansiedelt?

Auf keinen Fall dürfen Sie das Nest zerstören. Kontaktieren Sie den Imkerverein in Ihrer Nähe. Dieser veranlasst dann eine Umsiedelung des Nests. Denn dafür ist ein ausgebildeter Imker nötig, der das Nest auch wirklich fachgerecht entfernt, ohne dass die Bienen schaden nehmen. Leben Sie in einer Mietwohnung und die Bienen siedeln sich beispielsweise direkt an Ihrem Fenster an, übernimmt Ihr Vermieter im Normalfall die Kosten der Umsiedelung.

Doch wie kann ich präventiv vorgehen? Merken Sie, dass sich ein Bienenvolk an Ihrem Haus oder in Ihrem Garten ansiedeln möchte, können Sie dieses mit Kaffeepulver oder Basilikum vertreiben. Den Kaffeesatz zünden Sie in einer feuerfesten Schale an - diesen Rauch mögen die Bienen überhaupt nicht. Den Basilikum verteilen Sie einfach rund um das Nest, das können die Bienen ebenswenig ausstehen.

Wie sollte ich mich gegenüber einer Wespe oder Biene verhalten?

Sollte sich ein Bienen- oder Wespennest auf Ihrem Grundstück oder an Ihrem Haus befinden, sorgen Sie dafür, dass Sie diesem nicht zu Nahe kommen, da sich die Insekten sonst angegriffen fühlen können. Das gilt auch für das Rasenmähen: Durch die Vibrationen des Mähers können die Tiere aufgeschreckt werden und möglicherweise angreifen. Wenn Sie draußen im Garten grillen, sollten Sie stets dafür sorgen, dass Ihre Getränke immer abgedeckt sind. Auch Lebensmittel sollten Sie nach Möglichkeit auf keinen Fall offen herumstehen lassen.

Kindern sollten Sie nach dem Essen immer die Hände und den Mund abwischen oder bestenfalls waschen. Bringen Sie benutztes Geschirr und Essensreste ins Haus. Wischen Sie auch den Tisch ab und befreien Sie ihn von Speiseresten. Ganz wichtig: Sie sollten unbedingt vermeiden, nach den Insekten zu schlagen, zu pusten und sich generell hektisch zu verhalten - bleiben Sie stets ruhig.

Sollte es doch einmal passiert sein und Sie wurden von einer Wespe oder Biene gestochen, verraten wir Ihnen in unserem Artikel, wie Sie am besten vorgehen.

Wespe oder Biene - Wie kann ich die beiden unterscheiden?

Auf den ersten Blick sehen sich Bienen und Wespen ausgesprochen ähnlich, aber wer genauer hinsieht, erkennt deutlich den optischen Unterschied.

So erkennen ich eine Wespe

Den Körper einer Wespe zieren schwarz-gelbe Streifen. Dabei ist das Gelb sehr grell. Die Mitte des Körpers der Wespe ist sehr schmal, woher auch der Begriff "Wespentaille" herrührt. Dieser Körperbau macht die Wespe flexibler und schneller als die Biene.

Außerdem verfügen die Wespen über ein spezielles Mundwerkzeug, mit dessen Hilfe sie kräftig zubeißen können. Dadurch sind sie imstande, andere Insekten zu verzehren. Es gibt zwar einige Wespenarten, die sich auch von Blütennektar ernähren, jedoch verspeisen sie meistens andere Insekten oder Spinnen.

So erkenne ich eine Biene

Bienen hingegen haben einen bräunlichen Hinterleib und einen behaarten Körper oder behaarte Beine. Generell ist ihr Körper eher rundlich. Da die Bienen fleißig Pollen sammeln, besitzen sie einen Saugrüssel, mit dem sie den Nektar der Blüten abzapfen können. Ein interessanter Fakt zu den Bienen: Nur die Weibchen verfügen über einen Stachel, da sich dieser aus dem Legeapparat herausgebildet hat.

Im Gegensatz zu den Wespen, ernähren sich Bienen ausschließlich von Blütenpollen. Auch ihren Nachwuchs - die Bienenlarven - versorgen sie rund um die Uhr mit Pollen.

Mehr über die interessanten Tierchen erfahren Sie in einem der zahlreichen Sachbücher auf Amazon.de.*

Wespen und Bienen - welche Insekten-Verwandten gibt es noch?

Bienen und Wespen* haben einige Verwandte, die sich auch bei uns tummeln. Zu den zahlreichsten zählen die Hummel, die Schwebfliege und die Hornisse. Die Hummel zählt zu den Wildbienenarten, die im Gegensatz zu den Honigbienen nur selten Bienenstaaten bilden.

Experten befürchten, dass viele Wildbienenarten durch Honigbienen aus Ihren Habitaten vertrieben werden. Wenn Sie den Wildbienen ein wenig unter die Arme greifen möchten, stellen Sie doch ein Insektenhotel in Ihrem Garten auf. Im Insektenhotel von Navaris* beispielsweise finden die Wildbienen und viele andere Insektenarten Unterschlupf.

Fazit

Um Bienen und Wespen zu vertreiben, ohne sie zu töten, hilft nur Abschreckung und Weglocken. Viele dieser Abschreck-Mittel haben Sie sicherlich bereits zu Hause, wie etwa Basilikum oder Kaffeepulver. Abseits dessen gilt zu beachten, dass Sie gegenüber diese Insekten immer ruhig bleiben und auf keinen Fall versuchen sollten, sie mit hektischen Bewegungen zu vertreiben.

