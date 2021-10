Wer schon einmal einen Wildunfall hatte, weiß, wie furchtbar die Situation ist. Wenn das angefahrene Tier tot ist, macht das die Sache nicht besser, aber einfacher. Wenn das Tier den Aufprall überlebt hat, wirft das ein moralisches Dilemma auf: Soll ich das Tier einfach liegen lassen? Oder muss ich es töten, um es von seinem Leiden zu erlösen? Was sagt mein Mitgefühl? Und was der Gesetzgeber?

Ein aktueller Fall hat sich in Oberfranken zugetragen, im Kreis Kronach, und sorgt jetzt für Diskussionen. Die Polizei berichtet den folgenden Unfallhergang: Am Abend des 29.10.2021 fuhr ein bislang Unbekannter auf der Kreisstraße 9 von Buchbach in Richtung Rothenkirchen und verursachte dabei einen Wildunfall mit einem querenden Reh. Der Fahrer hielt zunächst an, stieg aus und betrachtet den Schaden am Fahrzeug. Danach stieg er wieder in sein Auto und fuhr weiter, ohne sich um das verletzte Wild zu kümmern. Der Vorgang konnte von einer weiteren Verkehrsteilnehmerin beobachtet werden, die im Anschluss die Polizei verständigte. Durch die Beamten wurde das Tier von seinem Leiden erlöst.

Ein verletztes Tier darf man nicht liegen lassen

Die Polizeiinspektion Ludwigsstadt ermittelt nun wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Bayerischen Jagdgesetz gegen den bislang unbekannten Autofahrer. Hinweise zu dem Geschehnis erbittet die Polizei in Ludwigsstadt unter der Telefonnummer 09263/975020.

Aus diesem Anlass weist die Polizei noch einmal ganz klar auf die rechtliche Lage bei einem Wildunfall hin: Wer ein verletztes Tier einfach liegen lässt, macht sich strafbar: "Ähnliche Vorfälle, in denen ein Tier verletzt am Straßenrand zurückgelassen wurde mussten in der letzten Zeit bedauerlicher Weise vermehrt festgestellt werden", so die Polizei. "Daher darf in dem Zusammenhang darauf hingewiesen werden, dass Verursacher eines Wildunfalls verpflichtet sind, diesen zu melden, soweit das angefahrene Tier nicht bereits tot ist." Wer den Jagdpächter kennt, kann dies direkt bei ihm tun, im Regelfall ergeht die Meldung jedoch an die Polizei, die alles Weitere veranlasst. Die Kfz-Versicherungen verlangen meist ohnehin eine Bescheinigung der Polizei.

Wer dies jedoch unterlässt, muss mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Bayerischen Jagdgesetz oder sogar mit einer Anzeige wegen Tierquälerei nach dem Tierschutzgesetz rechnen.

Um die eingangs gestellte Frage zu beantworten: Nein, du musst ein schwer verletztes Tier nicht selbst töten, um es von seinem Leiden zu erlösen. Aber du musst jemanden verständigen, der sich darum kümmert. Was gar nicht geht, ist, das Tier einfach liegen zu lassen.