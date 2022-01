Und das sind die Trendfarben

Deutschland ist ein Auto-Land. Viele sind stolz auf ihren Wagen. Er wird gehegt und gepflegt - und wehe, irgendwo ist ein Kratzer zur erkennen. Eine große Rolle spielt zudem die Farbe des lieben Autos. Mehr als drei Viertel (75,9 Prozent) der Neuwagenkäufer entscheiden sich für diese drei Trendfarben.

Bunt ist abgeschrieben. Die wenigsten Deutschen entscheiden sich für farbige Autos, wenn sie sich einen Neuwagen zulegen. Klassisch, schick, neutral und elegant soll der Wagen aussehen. Diese Farben liegen im Trend:

Platz 1 Silber/Grau: Seit 2015 sind diese eng verwandten Töne ununterbrochen die beliebteste Wahl für Neuwagen. 29,9 Prozent der Käufer entscheiden sich für ein graues oder silbernes Auto.

Platz 2 Schwarz: 24,6 Prozent der Neuwagen-Käufer bestellen sich diese edle Färbung.

Platz 3 Weiß: Dieses Auto-Kolorit ist in der Beliebtheit rasant gestiegen: 2006 entschieden sich gerade einmal 1,6 Prozent der Neuwagenkäufer für ein weißes Fahrzeug, heute sind es 21,4 Prozent.

Heißt: Weiß ist in Deutschland der neue Auto-Trend – kein anderer Farbton verzeichnet in den letzten 15 Jahren ein so rasantes Wachstum.

Abgeschlagen am unteren Ende der Beliebtheitsskala ist die "bunte" Bemalung, wie der Verband der Automobilindustrie (VDA) mitteilt. Aber: Grün gewinnt an Zuspruch. Beliebter als Grün sind bei den bunten Farben nur Blau, für das sich wie im Vorjahr etwas mehr als jeder Zehnte entscheidet (10,6 Prozent), und Rot mit 6,3 Prozent, das an Zuspruch einbüßte.

Nur einer von 100 Neuwagenkäufern wählt Orange (1,1 Prozent). Noch etwas seltener fällt die Wahl auf Gelb (1,0 Prozent), das deutlich an Zuspruch verloren hat. Noch im Jahr 2009 entscheiden sich mit 2,2 Prozent doppelt so viele Kunden für Gelb.

Am Ende der Beliebtheitsskala: Braun mit 0,7 Prozent. Im Jahr 2012 hatten sich noch 6,7 Prozent der Neuwagenkäufer für ein braun lackiertes Fahrzeug entschieden – seitdem aber wird die Farbe mit jedem Jahr unbeliebter.

Gibt es Kalkül hinter der Farbentscheidung?

Viele Neuwagenkäufer denken bei ihrer Farbentscheidung bereits an den Wiederverkauf in einigen Jahren und rechnen sich den besten Wert bei einer sehr beliebten Farbe aus, also Schwarz, Weiß und Grau/Silber.

Damit unterliegt die Farbwahl einem sich selbst verstärkenden Effekt. Entwicklungen und Überraschungen gibt es aber dennoch - welche, bleibt abzuwarten.